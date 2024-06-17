Анна Асти выбила 2 передних зуба микрофоном

Анна Асти пострадала из-за микрофона. Инцидент произошел во время концерта певицы. Микрофоном она выбила 2 передних зуба, но продолжила выступление.

Певица Анна Асти пострадала во время своего концерта. Микрофоном она выбила 2 резца. Это однако не помешало исполнительнице продолжить выступление. До конца мероприятия девушка пела, стараясь прикрывать пострадавший рот.

Это не единственное происшествие: певица также повредила каблук. Но обувь не сменила, 2 часа продолжала выступать в испорченной.

Поклонники организацией мероприятия остались недовольны. Поскольку цена на билеты начиналась от 4000 руб., люди ожидали более высокого уровня организации. Однако Асти покинула площадку, как только завершила выступление. Не задержались и фанаты, уехали вслед за знаменитостью. В итоге машина, в которой находилась Анна, перекрыла проезд прочим авто, образовался затор.