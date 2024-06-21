Бен Аффлек рассказал, почему он всегда выглядит злым на фото

Бен Аффлек рассказал, почему он всегда выглядит злым на фотографиях папарацци.

Актёр, который стал интернет-мемом «грустный Аффлек», объяснил, что дело вовсе не в злости. На самом деле, он немного стеснительный человек и не любит много внимания. Об этом он рассказал Кевину Харту на премьере четвёртого сезона шоу «Hart to Heart» на Peacock.

«Людям кажется, что я всегда злюсь, потому что кто-то с камерой лезет мне в лицо, и я такой: «Ну вот, опять начинается»,» — признался он.

Плюс, он старается защищать своих детей — Вайлет (18 лет), Серафину (15 лет) и Самюэля (12 лет), а также 16-летних близнецов Макса и Эмме от Дженнифер Лопес, от приставучих фотографов.

«Когда я с детьми и они меня фотографируют, это меня действительно выводит из себя,» — добавил Аффлек

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