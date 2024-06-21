Джиган признался, что никогда не планировал бросать жену

Джигану и Оксане Самойловой удается сохранять любовь, невзирая на все сложности. Проверка на детекторе лжи подтвердила наличие сильных чувств к жене у репера.

Репер Джиган и его супруга Оксана Самойлова стали героями шоу «Выжить в Дубае». Им пришлось отвечать на вопросы Павла Воли с использованием детектора лжи. У исполнителя спросили, в том числе, хотел ли он когда-нибудь развестись, оставить жену. Мужчина ответил уверенно и твердо — никогда. И прошел проверку: детектор признал, что ответ искренний.

Давать ответы пришлось и на другие каверзные вопросы. Оксана сообщила, что считает супруга талантливым, но не настолько, как Эминем. Кроме того, она призналась, что думала в трудные периоды о расставании, разводе. Также модель готова еще раз родить от мужа, удовлетворена его умениями в сексе.

Джиган сообщил, что жену любит сильнее, чем себя самого. А еще сказал, что влюбился с первого взгляда — после знакомства исполнитель уже не задумывался о том, чтобы связать судьбу с другой женщиной.

Джиган с Оксаной Самойловой на фото