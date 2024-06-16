Матранг проходит лечение от зависимости

Сестра исполнителя сообщила, что Матранг сейчас проходит лечения от зависимости. Предположительно в рехабе он проведет около года.

Семья репера Матранга, прославившегося благодаря треку «Медуза», открыла сбор на лечение. Исполнитель проходит лечение от наркотической зависимости в одной из лучших клиник. Терапия обходится недешево. Как сообщает сестра Матранга, без поддержки им не потянуть такую длительную реабилитацию. Девушка сообщила, что ее знаменитому брату предположительно предстоит лечиться в течение 1 года.

Такое продолжительное пребывание в реабилитационном центре поможет избежать срывов и откатов. Исполнителю важно переосмыслить жизнь, чтобы не возвращаться к вредной привычке.

Отчитываться о тратах средств сестра Матранга отказывается, ссылаясь на конфиденциальность информации. Она однако уверяет подписчиков, что все собранные средства будут направлены на лечение брата.