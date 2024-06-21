Психолог озвучил причину одиночества Максима Аверина

Психолог озвучил причину одиночества Аверина: «Характерно для контрзависимого типа». Неоднократно в интервью актер Максим Аверин признавался в желании создать свою семью. Однако, по мнению психолога, эта мечта может быть несбыточной из-за индивидуальных особенностей характера звезды.

Звезда сериала «Склифосовский» Максим Аверин к своим 48 годам успел построить головокружительную карьеру, пополнить фильмографию десятками кинолент, обзавестись многомиллионной армией поклонников, получить звание Заслуженного артиста РФ. Невыполнимой пока для него оказалась миссия под названием «создание семьи». Артист еще ни разу не был женат и детей у него нет.

В интервью изданию «Страсти» психолог Станислав Самбурский порассуждал о причинах одиночества знаменитости. По его мнению, актер принадлежит к контрзависимому типу личности. Для таких людей характерно избегание глубоких эмоциональных связей с партнером. Они дистанцируются от вторых половинок для того, чтобы сохранить личную свободу и независимость. Их устраивает вариант любви на расстоянии. Либо они придумывают себе объект обожания, который вдохновляет их на новые свершения.

Для звезды «Склифософского» Музой является актриса Мария Порошина. Он влюблен в нее еще со студенческой скамьи, однако так не закрутил роман.