Телеведущую Татьяну Лазареву обвиняют в оправдании терроризма

Депутат Госдумы Андрей Альшевских сообщил о возбуждении уголовного дела об оправдании терроризма на телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом в России) в связи с её высказываниями в Телеграме.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских сообщил о возбуждении уголовного дела об оправдании терроризма на известную телеведущую Татьяну Лазареву. Ранее телеведущая была объявлена в розыск из-за своих высказываний в интернете. Исходя из информации в документе, Лазарева совершила преступление согласно статье 205.2 Уголовного кодекса.

Дело возбудили 17 мая. На данный момент Следственным Комитетом проводится проверка по факту написанного телеведущей. Что именно опубликовала Лазарева в своей соцсети, следствие не раскрывает.