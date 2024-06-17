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Телеведущую Татьяну Лазареву обвиняют в оправдании терроризма

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Депутат Госдумы Андрей Альшевских сообщил о возбуждении уголовного дела об оправдании терроризма на телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом в России) в связи с её высказываниями в Телеграме.

Телеведущую Татьяну Лазареву Обвиняют В Оправдании Терроризма 5

Депутат Госдумы Андрей Альшевских сообщил о возбуждении уголовного дела об оправдании терроризма на известную телеведущую Татьяну Лазареву. Ранее телеведущая была объявлена в розыск из-за своих высказываний в интернете. Исходя из информации в документе, Лазарева совершила преступление согласно статье 205.2 Уголовного кодекса.

Дело возбудили 17 мая. На данный момент Следственным Комитетом проводится проверка по факту написанного телеведущей. Что именно опубликовала Лазарева в своей соцсети, следствие не раскрывает.


Татьяна Лазарева
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Автор сайта Рутина
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