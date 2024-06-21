В возрасте 88 лет ушёл из жизни актёр Дональд Сазерленд

В возрасте 88 лет ушёл из жизни актёр Дональд Сазерленд.

Голливуд погрузился в траур после новости о смерти знаменитого актера Дональда Сазерленда, скончавшегося 20 июня в возрасте 88 лет. Его сын, актер Кифер Сазерленд, подтвердил печальное известие и опубликовал в Instagram черно-белую фотографию, на которой он изображен с отцом в своем детстве.

В посте Кифер назвал Дональда одним из важнейших актеров в истории кино, подчеркнув, что тот никогда не боялся брать на себя сложные роли и всегда любил свою работу. Агентство CAA в разговоре с NBC News рассказало, что Дональд ушел из жизни после продолжительной болезни.

Сазерленд оставил после себя огромное наследие, включая культовые роли в таких фильмах, как «Голодные Игры», и будет навсегда запомнен как выдающийся актер, чья карьера охватила более семи десятилетий.