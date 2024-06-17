Аборт должен быть разрешён или запрещён?

Вопрос о том, должен ли аборт быть разрешён или запрещён, всегда вызывает бурные дискуссии и делит общество на два лагеря. Одни считают, что женщина имеет полное право на выбор и контроль над своим телом, в том числе на прекращение нежелательной беременности. Другие утверждают, что аборт — это убийство нерожденного ребенка и что к этой теме нужно подходить исключительно с позиции защиты жизни. В любом случае, подобные разговоры часто касаются моральных, этических и даже религиозных аспектов, делая решение крайне сложным и личным. Какое ваше мнение по этому вопросу?

Как вы считаете, аборты должны быть разрешены или запрещены?