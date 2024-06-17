Александра Митрошина рассказала о своих долгах налоговой

Блогер Александра Митрошина рассказала подписчикам, что должна налоговой крупную сумму. Выплатить ее девушка планирует в этом году.

Хотя Александра Митрошина выплатила налоги, история, начавшаяся в 2022 г., на этом не закончилась. Блогеру еще предстоит выплатить налоговые штрафы, сумма которых составляет 100 млн руб. Подробно рассказывать, откуда эти штрафы взялись, девушка не хочет. Разговор с подписчиками она начала, чтобы посвятить в контекст своей жизни.

Сейчас главная цель блогера — выплатить штрафы и закрыть историю с налоговой. Как говорит сама Александра, «пока это не сделано, ничто не важно».

В своем рассказе девушка сосредоточилась не на подробностях и оправданиях, а на личных выводах. Как она утверждает, ситуация научила заботиться о здоровье, выстраивать рутину, ограждать себя от мнения недоброжелателей. Митрошина считает, что все могло бы быть хуже, если бы в сложный жизненный период она была бы нездорова. Остальное не так страшно: пока есть руки, ноги, голова, любую проблему можно решить.