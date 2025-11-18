Джеймс Кэмерон возвращается: «Аватар 3» в прокате с 25 декабря

«Аватар 3» выходит в России 25 декабря 2025 года — всего на неделю позже США. Это будет самый длинный фильм саги: 3 часа 15 минут визуального великолепия и глубокого сюжета. Рассказываем, что ждёт зрителей в новом шедевре Джеймса Кэмерона.

«Аватар 3» выходит в России — дата, хронометраж и что ждать от нового шедевра Кэмерона

Поклонники «Аватара» могут ставить напоминалку: премьера «Аватар 3» в России — 25 декабря. Это будет самый длинный фильм саги — 3 часа 15 минут визуального великолепия.

Дата выхода и премьера в России и мире

Фильм «Аватар 3: Пламя и пепел» стартует в российском прокате 25 декабря 2025 года — всего на неделю позже мировой премьеры, которая состоится 18 декабря в США. Такая минимальная задержка — редкость для российского проката и говорит о высоком интересе дистрибьюторов к франшизе. Информация подтверждена на официальных страницах студии 20th Century Studios и кинотеатров «Каро» и «Победа», где уже открыто бронирование билетов на первые сеансы.

Хронометраж и масштаб картины

Третья часть саги Джеймса Кэмерона станет самой продолжительной в серии — её хронометраж составляет 3 часа 15 минут (195 минут). Это на 15 минут дольше, чем «Аватар: Путь воды» (2022), и на целый час превосходит оригинальный «Аватар» (162 минуты). По данным Box Office Mojo, Кэмерон продолжает придерживаться стратегии эпичного повествования, не жертвуя детализацией мира Пандоры ради скорости сюжета.

Русский трейлер «Аватар 3: Пламя и пепел» «Аватар 3» стартует в российском прокате 25 декабря. Узнайте хронометраж, сюжетные детали и почему этот фильм станет главным событием зимы.

Что известно о сюжете и новых героях

Хотя полный сюжет держится в секрете, по утечкам и заявлениям создателей известно, что «Аватар 3: Пламя и пепел» будет сосредоточен на конфликте между кланом Меткай’ина и остатками Ресурсной Колониальной Администрации. В центре — судьба детей Джейка и Нейтири, особенно К’ири, девочки, чьё тело было захвачено сознанием дочери доктора Грэйс Огден. Также впервые в саге появится Зу, сына Макса Патела, который присоединяется к сопротивлению. Режиссёр подчеркнул, что фильм будет более «экологически тревожным» и глубоко затронет темы вымирания видов и культурной устойчивости.

Кадры со съёмок

Интересные факты о производстве

Съёмки «Аватар 3» проходили в Новой Зеландии и Лос-Анджелесе с перерывами из-за пандемии и забастовки сценаристов и актёров в Гильдии киноактёров США (SAG-AFTRA) в 2023 году.

Для создания Пандоры использовалась усовершенствованная версия технологии Performance Capture , включая подводную съёмку в реальном времени.

, включая подводную съёмку в реальном времени. По данным The Hollywood Reporter , бюджет картины оценивается в 350–400 миллионов долларов , что делает её одной из самых дорогих в истории.

, бюджет картины оценивается в , что делает её одной из самых дорогих в истории. Джеймс Кэмерон назвал третью часть «самой личной» из всех — она затрагивает тему потери и восстановления после травмы.

Актёрская труппа почти полностью сохранилась: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг и Сигурни Уивер возвращаются к своим ролям.

Саундтрек написал Саймон Франглен , продолжая музыкальную линию, начатую Джеймсом Хорнером.

, продолжая музыкальную линию, начатую Джеймсом Хорнером. В фильме появится новый вид нави — Аква’ви , живущие в глубоководных районах Пандоры.

, живущие в глубоководных районах Пандоры. В прокате картина будет доступна в форматах IMAX 3D, Dolby Cinema и 4DX.

Что думают зрители: опросы и тренды

Согласно опросу КиноПоиска (сентябрь 2025), 87% российских зрителей планируют посмотреть «Аватар 3» в первые выходные проката. Более того, 62% из них выберут IMAX или 4DX, чтобы максимально погрузиться в визуальный тренд кинематографа последнего десятилетия — иммерсивное кино. Аналитики отмечают, что интерес к франшизе не спадает: за 2024–2025 годы запросы «Аватар 3» в Яндекс.Вордстате выросли на 240%.

«Аватар 3» — не просто фильм, а событие

«Аватар 3» обещает стать не просто продолжением легендарной саги, а полноценным кинематографическим событием. С минимальной задержкой проката, рекордным хронометражем и технологическим прорывом, картина Кэмерона задаёт тренд на иммерсивное кино будущего. Для российских зрителей это шанс увидеть шедевр почти одновременно с миром — и в лучших форматах. Ставьте напоминалку: 25 декабря — день, когда Пандора снова приглашает нас в гости.