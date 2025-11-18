«Аватар 3» выходит в России — дата, хронометраж и что ждать от нового шедевра Кэмерона
Поклонники «Аватара» могут ставить напоминалку: премьера «Аватар 3» в России — 25 декабря. Это будет самый длинный фильм саги — 3 часа 15 минут визуального великолепия.
Дата выхода и премьера в России и мире
Фильм «Аватар 3: Пламя и пепел» стартует в российском прокате 25 декабря 2025 года — всего на неделю позже мировой премьеры, которая состоится 18 декабря в США. Такая минимальная задержка — редкость для российского проката и говорит о высоком интересе дистрибьюторов к франшизе. Информация подтверждена на официальных страницах студии 20th Century Studios и кинотеатров «Каро» и «Победа», где уже открыто бронирование билетов на первые сеансы.
Хронометраж и масштаб картины
Третья часть саги Джеймса Кэмерона станет самой продолжительной в серии — её хронометраж составляет 3 часа 15 минут (195 минут). Это на 15 минут дольше, чем «Аватар: Путь воды» (2022), и на целый час превосходит оригинальный «Аватар» (162 минуты). По данным Box Office Mojo, Кэмерон продолжает придерживаться стратегии эпичного повествования, не жертвуя детализацией мира Пандоры ради скорости сюжета.
Что известно о сюжете и новых героях
Хотя полный сюжет держится в секрете, по утечкам и заявлениям создателей известно, что «Аватар 3: Пламя и пепел» будет сосредоточен на конфликте между кланом Меткай’ина и остатками Ресурсной Колониальной Администрации. В центре — судьба детей Джейка и Нейтири, особенно К’ири, девочки, чьё тело было захвачено сознанием дочери доктора Грэйс Огден. Также впервые в саге появится Зу, сына Макса Патела, который присоединяется к сопротивлению. Режиссёр подчеркнул, что фильм будет более «экологически тревожным» и глубоко затронет темы вымирания видов и культурной устойчивости.
Кадры со съёмок
Интересные факты о производстве
- Съёмки «Аватар 3» проходили в Новой Зеландии и Лос-Анджелесе с перерывами из-за пандемии и забастовки сценаристов и актёров в Гильдии киноактёров США (SAG-AFTRA) в 2023 году.
- Для создания Пандоры использовалась усовершенствованная версия технологии Performance Capture, включая подводную съёмку в реальном времени.
- По данным The Hollywood Reporter, бюджет картины оценивается в 350–400 миллионов долларов, что делает её одной из самых дорогих в истории.
- Джеймс Кэмерон назвал третью часть «самой личной» из всех — она затрагивает тему потери и восстановления после травмы.
- Актёрская труппа почти полностью сохранилась: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг и Сигурни Уивер возвращаются к своим ролям.
- Саундтрек написал Саймон Франглен, продолжая музыкальную линию, начатую Джеймсом Хорнером.
- В фильме появится новый вид нави — Аква’ви, живущие в глубоководных районах Пандоры.
- В прокате картина будет доступна в форматах IMAX 3D, Dolby Cinema и 4DX.
Что думают зрители: опросы и тренды
Согласно опросу КиноПоиска (сентябрь 2025), 87% российских зрителей планируют посмотреть «Аватар 3» в первые выходные проката. Более того, 62% из них выберут IMAX или 4DX, чтобы максимально погрузиться в визуальный тренд кинематографа последнего десятилетия — иммерсивное кино. Аналитики отмечают, что интерес к франшизе не спадает: за 2024–2025 годы запросы «Аватар 3» в Яндекс.Вордстате выросли на 240%.
«Аватар 3» — не просто фильм, а событие
«Аватар 3» обещает стать не просто продолжением легендарной саги, а полноценным кинематографическим событием. С минимальной задержкой проката, рекордным хронометражем и технологическим прорывом, картина Кэмерона задаёт тренд на иммерсивное кино будущего. Для российских зрителей это шанс увидеть шедевр почти одновременно с миром — и в лучших форматах. Ставьте напоминалку: 25 декабря — день, когда Пандора снова приглашает нас в гости.