Блогер Саша Стоун стал крестным отцом

Блогер Саша Стоун поделился в социальных сетях радостной новостью: теперь у него есть крестница. И к новым обязанностям Стоун подходит серьезно.

Саша Стоун вызвал бурную реакцию у подписчиков, сообщив в сториз, что покажет дочь. Хотя его отношения с Надей Сысоевой развиваются быстро, к такому повороту событий фанаты пары оказались не готовы. Но оказалось, что поздравлять влюбленных с первенцем рано. Александр в самом деле стал отцом, однако пока только крестным.

Отец ребенка — близкий друг блогера. Сам Саша Стоун серьезно подходит к обязанностям крестного. Он планирует много времени проводить с малышкой. В сториз он выложил трогательное фото, где держит улыбающуюся девочку на руках. Поклонники уже успели отметить, что дети Александру идут, умилиться его новым публикациям.