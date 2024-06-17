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Что, на ваш взгляд, сильнее всего угрожает вашему здоровью?

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Что, На Ваш Взгляд, Сильнее Всего Угрожает Вашему Здоровью? 5

Вопрос о том, что, на ваш взгляд, сильнее всего угрожает вашему здоровью, всегда актуален, ведь в современном мире мы сталкиваемся с множеством факторов риска. Это может быть всё, что угодно: от стресса и малоподвижного образа жизни до неправильного питания и вредных привычек. А ведь еще есть экология с ее не всегда чистым воздухом и водой, и наши любимые гаджеты, излучение от которых уже давно стало притчей во языцех. Ваши ответ может помочь понять, на что вы больше всего обращаете внимание в плане сохранения здоровья и какие привычки или факторы вам хотелось бы исключить из своей жизни для улучшения самочувствия. Делитесь своим мнением.

Что сильнее всего угрожает вашему здоровью?


Вредные привычки здоровье Проблемы Стресс
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Анонимные опросы
Автор сайта Рутина
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