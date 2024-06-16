Данила Горилла покупает квартиру в Москве

Стример Данила Горилла оформил ипотеку на однокомнатную квартиру в ЖК бизнес-класса в Москве. Недвижимость, располагающаяся на 13 этаже, площадью 40 м2 и стоимостью 12,6 млн руб. без отделки была куплена в качестве инвестиции. Сам стример жить там не собирается. Половину стоимости квартиры Данила внес в качестве депозита сразу.

Пока дом, где будет находиться квартира не достроен. Сдадут его лишь в следующем году.

Нежелание жить в новой квартире Данила Горилла объяснил тем, что его не привлекает южная сторона Москвы, где и будет располагаться ЖК. Также он сообщил, что в связи с приобретением недвижимости пока не планирует покупать автомобиль.