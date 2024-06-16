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Данила Горилла покупает квартиру в Москве

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Стример Данила Горилла оформил ипотеку на однокомнатную квартиру в ЖК бизнес-класса в Москве. Недвижимость, располагающаяся на 13 этаже, площадью 40 м2 и стоимостью 12,6 млн руб. без отделки была куплена в качестве инвестиции. Сам стример жить там не собирается. Половину стоимости квартиры Данила внес в качестве депозита сразу.

Данила Горилла Покупает Квартиру В Москве 5

Пока дом, где будет находиться квартира не достроен. Сдадут его лишь в следующем году.

Нежелание жить в новой квартире Данила Горилла объяснил тем, что его не привлекает южная сторона Москвы, где и будет располагаться ЖК. Также он сообщил, что в связи с приобретением недвижимости пока не планирует покупать автомобиль.


Данила Горилла
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Автор сайта Рутина
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