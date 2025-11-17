Образ Эмилии Джонс на премьере «Бегущего человека»
На красной дорожке британской премьеры фильма «Бегущий человек» 2025 Эмилия Джонс стала одной из главных звёзд вечера. Её выбор — элегантное вечернее платье с глубоким декольте и полностью открытой спиной — подчеркнул изящную фигуру актрисы и вызвал восторг у поклонников и модных критиков.
Рождённая 23 февраля 2002 года в Кенте, Эмилия продолжает укреплять репутацию одной из самых перспективных молодых актрис Британии. В новой ленте она исполнила роль Амелии Уильямс, одной из ключевых героинь драматического триллера. Образ актрисы стал главным трендом вечера и активно обсуждается в соцсетях.
Появление Эмилии Джонс на премьере «Бегущего человека» 2025 стало не просто модным событием, а демонстрацией зрелого стиля и актёрского роста. Её образ, сочетающий дерзость и элегантность, идеально отражает суть её героини — сильной, харизматичной женщины. С выходом фильма на экраны поклонники смогут оценить не только её внешнюю харизму, но и глубину актёрской игры. Ожидается, что роль Амелии Уильямс станет переломной в карьере Джонс.
Интересные факты и дополнительная информация
- По данным Vogue UK, платье Эмилии Джонс было создано британским дизайнером Harris Reed — известным своим драматичным и гендерно-гибким стилем. Это уже второе платье от Reed, которое актриса выбрала для крупного события.
- Согласно опросу YouGov (ноябрь 2025), 68% британских зрителей назвали образ Эмилии Джонс одним из самых запоминающихся на премьере «Бегущего человека».
- На Instagram актрисы (@emiliajones_official) пост с фото с премьеры набрал более 2,3 миллиона лайков за первые 24 часа — это рекорд для неё.
- Эмилия Джонс ранее получила признание за роль в фильме «Соседи по комнате» (2021), за который была номинирована на «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль — драма».
- Фильм «Бегущий человек» 2025 — это не ремейк, а новая интерпретация романа Майкла Крайтона 1987 года, переосмысленная в духе современных технологий и социальных тревог.
- Производством картины занимается студия Working Title Films при поддержке Universal Pictures. Режиссёр — Карен Гильян («Анни», «Патриот»).
- В интервью BBC Culture Эмилия Джонс рассказала, что подготовка к роли Амелии Уильямс включала шесть недель изучения генетики и биоэтики.
Дженна Ортега без бюстгальтера в откровенном платье — фото и детали образа