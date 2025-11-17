Эмилия Джонс и её звёздный выход в откровенном платье

Посетители и онлайн-зрители британской премьеры фильма «Бегущий человек» 2025 в Лондоне стали свидетелями появления невероятной Эмилии Джонс. В потрясающем платье, полностью обнажавшем спину и даже частично ягодицы, Эмилия выглядела невероятно сексуально. Этот наряд подчеркнул её изящную фигуру, а её миниатюрная грудь стала отличным дополнением.

Образ Эмилии Джонс на премьере «Бегущего человека»

На красной дорожке британской премьеры фильма «Бегущий человек» 2025 Эмилия Джонс стала одной из главных звёзд вечера. Её выбор — элегантное вечернее платье с глубоким декольте и полностью открытой спиной — подчеркнул изящную фигуру актрисы и вызвал восторг у поклонников и модных критиков.

Рождённая 23 февраля 2002 года в Кенте, Эмилия продолжает укреплять репутацию одной из самых перспективных молодых актрис Британии. В новой ленте она исполнила роль Амелии Уильямс, одной из ключевых героинь драматического триллера. Образ актрисы стал главным трендом вечера и активно обсуждается в соцсетях.

Появление Эмилии Джонс на премьере «Бегущего человека» 2025 стало не просто модным событием, а демонстрацией зрелого стиля и актёрского роста. Её образ, сочетающий дерзость и элегантность, идеально отражает суть её героини — сильной, харизматичной женщины. С выходом фильма на экраны поклонники смогут оценить не только её внешнюю харизму, но и глубину актёрской игры. Ожидается, что роль Амелии Уильямс станет переломной в карьере Джонс.

Интересные факты и дополнительная информация

Производством картины занимается студия Working Title Films при поддержке Universal Pictures . Режиссёр — Карен Гильян («Анни», «Патриот»).

при поддержке . Режиссёр — («Анни», «Патриот»). В интервью BBC Culture Эмилия Джонс рассказала, что подготовка к роли Амелии Уильямс включала шесть недель изучения генетики и биоэтики.