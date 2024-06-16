ФНС заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова

Счета блогера были заблокированы 13 июня 2024 г. Поскольку Гусейн Гасанов не оплатил налоги, в 4 банках его средства оказались заморожены. Московская налоговая инспекция подала судебное заявление, с целью взыскать с мужчины не уплаченную своевременно сумму. Гасанов уже пытался гасить задолженность: в прошедшем месяце она составляла 153 млн руб., к настоящему моменту снизилась до 144,8 млн. Сейчас блогер находится за пределами России.

Налоговое правонарушение — не единственный скандал, связанный с именем Гусейна Гасанова. На него также подали в суд из-за неуплаты 500 тыс. руб. за доставку брендовых роллов.

А еще раньше подписчики возмутились подарком, который Гасанов сделал девушке: он преподнес грузовик роз. Женщины в комментариях тут же высказались, что 1 букет был бы романтичнее, а флорист даже признался в ненависти к блогеру.