Какой шоколад вам больше нравится: тёмный, белый или молочный?

Какой шоколад вам больше по душе: насыщенный и слегка горьковатый тёмный, сладкий и кремовый белый, или классически молочный с нежной текстурой? С каждым из этих видов шоколада связаны свои уникальные вкусовые впечатления и ассоциации, будь то уютный вечер с кусочком тёмного шоколада, сладкое наслаждение в середине дня с белым, или ностальгия по детству с молочным. Делитесь своими предпочтениями и рассказывайте, какой шоколад гарантированно поднимает вам настроение!
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