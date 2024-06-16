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Комика Данилу Поперечного признали иноагентом

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Комик и блогер Данила Поперечный попал в список иностранных агентов. Об этом 14 июня сообщили на сайте Минюста РФ.

Комика Данилу Поперечного Признали Иноагентом 5

Министерство юстиции РФ причислило блогера Данилу Поперечного к числу иностранных агентов. Произошло это, поскольку комик стал респондентом на представляемой иноагентом инфоплощадке. Кроме того, Поперечный негативно относился к спецоперации по защите Донбасса. Он создавал материалы, создающие отрицательный, негативный образ российской армии.

Сам блогер проживает за пределами Российской Федерации. Он постоянно принимает участие в проектах, которые предоставляют признанные иноагентами лица. Свое отношение к сложившейся ситуации мужчина выразил, опубликовав в сториз композицию также признанного иностранным агентом Фейса.


Данила Поперечный
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Автор сайта Рутина
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