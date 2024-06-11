Ковер из натуральной шерсти: основные преимущества

Современные производители предлагают большой выбор ковров с различными характеристиками. Для их изготовления могут применять натуральные и синтетические материалы. От состава напрямую зависит износостойкость, экологичность и эстетичность изделия.

Одним из популярных вариантов является ковер шерстяной. Это качественное и долговечное покрытие для пола. Для производства применяется овечья, верблюжья или козья шерсть, обладающая характеристиками, которые не свойственны синтетике.

Мягкость и износостойкость

Шерсть отличается высокой износостойкостью по сравнению со многими аналогичными материалами. Для нее характерна естественная упругость. За счет этого следы от установленной мебели на участках изделия постепенно распрямляются. Ковры из натурального волокна можно использовать в помещениях с высокой проходимостью.

Также покрытие из шерсти за счет своей мягкости может предотвратить травмирование при падениях. Чтобы это наверняка сработало, необходимо размещать его поверх качественной и нескользящей подложки.

Чистота и безопасность

Шерсть представляет собой полностью натуральное волокно. В нем содержатся животные жиры, способные отталкивать загрязнения. Мелкие чешуйки волокон удерживают микрочастицы пыли до того, как будет проведена уборка. Чтобы изделие длительное время сохраняло свой первозданный вид, достаточно регулярно проводить уборку. Однако важно помнить, что шерсть может окрашиваться в цвет пролитой на нее жидкости.

Комфортная атмосфера в доме

Шерстяной ковер в доме выглядит роскошно. Для материала характерна высокая теплоизоляция. Также ворс поглощает звуки, защищая жилище от лишнего шума и эха.

Важно отметить, что шерсть является “умным” волокном. Материал поглощает излишнюю влагу из воздуха и испаряет ее обратно по мере необходимости. В почве биоразлагаемое сырье быстро распадается на воду, азот, серу, углекислый газ естественным образом. Получают материал с живых животных в процессе ухода. По этой причине он полностью экологичен и безопасен.

Шерстяные ковры в последнее время становятся все более популярными. Для них характерна износостойкость, привлекательный внешний вид, безопасность. Прежде чем приобрести изделие, важно изучить состав, характеристики, убедиться в наличии сертификатов у продавца. Такой подход позволит купить качественное напольное покрытие, соответствующее предпочтением покупателя.