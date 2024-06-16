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Нужно ли узаконить проституцию?

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Нужно Ли Узаконить Проституцию? 5

Нужно ли узаконить проституцию? В данной теме речь идет о спорном и многогранном вопросе, который вызывает много обсуждений в обществе. Мнения разделяются: одни считают, что легализация проституции может помочь защитить права секс-работников, обеспечить им медицинскую и юридическую помощь, а также уменьшить криминальную составляющую этого явления. Другие же уверены, что это может повлечь за собой негативные социальные последствия и усилить эксплуатацию. Ваше мнение на этот счет?

Как бы вы отнеслись к узакониванию проституции?


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Анонимные опросы
Автор сайта Рутина
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