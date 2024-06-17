Какому из этих направлений нужно отдать большее финансирования в нашей стране?

Какому из этих направлений нужно отдать большее финансирование в вашей стране? Это вопрос, который волнует многих. Ведь имеются образование, здравоохранение, инфраструктура, наука и техника, культура – все они важны и требуют финансовой поддержки. Мы предлагаем вам выбрать, какое направление вы считаете приоритетным. Может быть, вы считаете, что наши школы и университеты нуждаются в модернизации? Или, может, на ваш взгляд, нашей системе здравоохранения требуется улучшение и новые медицинские технологии? А может, вы видите будущее в развитии науки и инноваций? Поделитесь своим мнением.

Что в нашей стране нужно профинансировать в первую очередь?