Популярность страшных квестов в Саратове зашкаливает

Массовая любовь к жанру ужасов трудно объяснима, но вполне реальна. Каждый может назвать причины, почему ему нравится смотреть фильмы ужасов или читать книги в этом жанре. Чаще всего людям просто не хватает острых ощущений. Повседневность кажется слишком обыденной, размеренной и распланированной на много лет вперед.

Даже дети и подростки могут примерно предсказать свое будущее, хотя это скорее будущее с точки зрения родителей. Сначала учеба в школе, потом институт, поиск работы, карьера, семья. В молодости многие мечтают о другой жизни, хорошей работе, когда ты не привязан к заводу или офису, можешь путешествовать и одновременно зарабатывать, заниматься любимыми делами, исследовать, рисовать, творить. Дети мечтают о более невероятных приключениях, подвигах, событиях.

На деле же редко кому удается исполнить свои мечты, и в ожидании чуда обыденность подчас становится невыносимой. Ужасы – своего рода встряска, перезагрузка, они вызывают всплеск адреналина, будь то книга Кинга, прочтенная вечером перед сном, или фильм Хичкока, просмотренный в хорошей компании. Книжные и киношные кошмары пугают порой до дрожи в коленках, но они все же не реальны, и это успокаивает, греет душу: все самое страшное случается в вымышленном мире, а мы живем хоть и в скучной реальности, зато в более-менее безопасной и предсказуемой.

Страшные квесты в Саратове — портал в мир мистики и хоррора, превращающий книжных монстров и персонажей ужастиков почти в реальных существ. Игроки словно проваливаются в страницы романов или проходят сквозь экран телевизора.

В хоррорах- перформансах с участием актеров, изображающих людоедов, маньяков, демонов и прочую нечисть, у игроков есть реальная возможность вступить с ними в единоборство, попытаться перехитрить, обыграть, хотя для этого и придется преодолеть страх и желание бежать прочь без оглядки или забиться в какой-нибудь угол.

Трудных задачек, хитроумных ребусов и заданий, требующих серьезного мозгового штурма от всей команды, как в классических квестах в Саратове, в хоррорах почти нет. В условиях постоянного стресса и ожидания нападения над такими заданиями невозможно сосредоточиться, поэтому испытания в ужастиках менее интеллектуальные, зато спецэффектов, элементов театрального шоу и реалистичных декораций хватает с лихвой.

Выходя с победой из такой локации, команда испытывает небывалый подъем, эмоции зашкаливают, адреналин плещет через край. Еще бы, ведь они выжили, вырвались из лап очередного монстра, перехитрили дьявола, успев хорошенько испугаться, покричать, всплакнуть и посмеяться одновременно!