Ониомания: как россиянок лечат от шопоголизма в рехабах
Шопоголизм перестал быть просто модным словом — он превратился в медицинскую проблему. Всё больше россиянок обращаются за помощью к психотерапевтам с диагнозом «ониомания» — навязчивым желанием покупать вещи. Клиники уже предлагают специальные программы реабилитации, а стоимость лечения может достигать сотен тысяч рублей. Это не просто тренд — это социальное явление, требующее внимания.
Раньше шоппинг считался безобидным хобби, но сегодня он превратился в зависимость, сравнимую с алкоголизмом. Россиянки массово идут в частные клиники с диагнозом «ониомания». Лечение включает психотерапию и даже медикаментозную реабилитацию. Эксперты отмечают: проблема растёт, и это уже не шутка.
Что такое ониомания: медицинский взгляд
Ониомания (от греч. oninai — покупать) — это импульсивное расстройство, при котором человек не может контролировать желание делать покупки. Заболевание включено в Международную классификацию болезней МКБ-10 под кодом F63.8 (другие привычные расстройства поведения).
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ониомания затрагивает до 5% населения планеты, при этом 70% пациентов — женщины. В России точной статистики нет, но по данным НИИ психического здоровья (Томск), число обращений за последние 5 лет выросло на 40%.
Как лечат шопоголиков в России
Частные клиники Москвы и Санкт-Петербурга уже предлагают программы по лечению ониомании. Основные этапы:
- Психотерапия: когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), 4–8 сеансов, стоимость — от 20 000 до 40 000 рублей.
- Групповые сессии: работа с паттернами поведения, триггерами трат.
- Реабилитационные центры (рехабы): при тяжёлых формах — проживание от 2 до 4 недель, стоимость — от 2 000 до 5 000 рублей в сутки.
- Медикаментозная поддержка: при сопутствующей тревожности или депрессии — антидепрессанты, стабилизаторы настроения.
Примеры клиник, предлагающих такие программы:
- «ЦЕР «Здравствуйте» (Москва).
- «Семейный доктор» (СПб).
- «Клиника доктора Ильина» (Казань).
Интересные факты и исследования
- По данным опроса Superjob.ru (2024), 38% россиянок признались, что делали покупки, чтобы улучшить настроение.
- 62% опрошенных женщин в возрасте 18–35 лет считают, что их траты выходят за рамки разумного.
- Исследование НИУ ВШЭ (2023) показало, что чаще всего шопоголики тратят деньги на одежду, обувь и косметику — в среднем 15–20 тысяч рублей в месяц.
- В 2024 году в России запустили пилотный проект онлайн-курса по финансовой грамотности для зависимых от шопинга — его разработали при поддержке Минздрава и Сбербанка.
Шопоголизм — диагноз, а не причуда
Ониомания — это не просто слабость, а реальное психическое расстройство, требующее лечения. Проблема становится всё масштабнее, особенно среди молодых женщин.
Частные клиники уже адаптировали методики, но важно, чтобы государство тоже включилось в процесс — через профилактику, финансовое просвещение и доступную помощь.
Шопинг как способ справиться с тревогой — это симптом, а не причина. И лечить нужно не траты, а внутренние переживания.