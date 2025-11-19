JB5.RU » Новости и тренды » Интересное

Шоппинг как болезнь: россиянок кодируют от покупок

Интересное 3428
Шопоголизм перестал быть просто привычкой — его лечат как зависимость. В России всё больше женщин проходят реабилитацию от ониомании. Это уже не просто тренд — это реальность.
Шопоголик девушка
Ониомания — это импульсивное расстройство, при котором человек не может контролировать покупки.

Ониомания: как россиянок лечат от шопоголизма в рехабах

Содержание:
1. Ониомания: как россиянок лечат от шопоголизма в рехабах
2. Что такое ониомания: медицинский взгляд
3. Как лечат шопоголиков в России
4. Интересные факты и исследования

Шопоголизм перестал быть просто модным словом — он превратился в медицинскую проблему. Всё больше россиянок обращаются за помощью к психотерапевтам с диагнозом «ониомания» — навязчивым желанием покупать вещи. Клиники уже предлагают специальные программы реабилитации, а стоимость лечения может достигать сотен тысяч рублей. Это не просто тренд — это социальное явление, требующее внимания.

Раньше шоппинг считался безобидным хобби, но сегодня он превратился в зависимость, сравнимую с алкоголизмом. Россиянки массово идут в частные клиники с диагнозом «ониомания». Лечение включает психотерапию и даже медикаментозную реабилитацию. Эксперты отмечают: проблема растёт, и это уже не шутка.

Шопоголик жалеет о покупках
В России всё больше женщин обращаются за помощью к психотерапевтам с этим диагнозом.

Что такое ониомания: медицинский взгляд

Ониомания (от греч. oninai — покупать) — это импульсивное расстройство, при котором человек не может контролировать желание делать покупки. Заболевание включено в Международную классификацию болезней МКБ-10 под кодом F63.8 (другие привычные расстройства поведения).

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ониомания затрагивает до 5% населения планеты, при этом 70% пациентов — женщины. В России точной статистики нет, но по данным НИИ психического здоровья (Томск), число обращений за последние 5 лет выросло на 40%.

Девушка с кредиткой
Лечение включает когнитивно-поведенческую терапию и групповые сессии.

Как лечат шопоголиков в России

Частные клиники Москвы и Санкт-Петербурга уже предлагают программы по лечению ониомании. Основные этапы:

  • Психотерапия: когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), 4–8 сеансов, стоимость — от 20 000 до 40 000 рублей.
  • Групповые сессии: работа с паттернами поведения, триггерами трат.
  • Реабилитационные центры (рехабы): при тяжёлых формах — проживание от 2 до 4 недель, стоимость — от 2 000 до 5 000 рублей в сутки.
  • Медикаментозная поддержка: при сопутствующей тревожности или депрессии — антидепрессанты, стабилизаторы настроения.

Примеры клиник, предлагающих такие программы:

  • «ЦЕР «Здравствуйте» (Москва).
  • «Семейный доктор» (СПб).
  • «Клиника доктора Ильина» (Казань).
Девушка платит кредиткой
При тяжёлых формах пациенток направляют в реабилитационные центры.

Интересные факты и исследования

  • По данным опроса Superjob.ru (2024), 38% россиянок признались, что делали покупки, чтобы улучшить настроение.
  • 62% опрошенных женщин в возрасте 18–35 лет считают, что их траты выходят за рамки разумного.
  • Исследование НИУ ВШЭ (2023) показало, что чаще всего шопоголики тратят деньги на одежду, обувь и косметику — в среднем 15–20 тысяч рублей в месяц.
  • В 2024 году в России запустили пилотный проект онлайн-курса по финансовой грамотности для зависимых от шопинга — его разработали при поддержке Минздрава и Сбербанка.

Шопоголизм — диагноз, а не причуда

Ониомания — это не просто слабость, а реальное психическое расстройство, требующее лечения. Проблема становится всё масштабнее, особенно среди молодых женщин.
Частные клиники уже адаптировали методики, но важно, чтобы государство тоже включилось в процесс — через профилактику, финансовое просвещение и доступную помощь.
Шопинг как способ справиться с тревогой — это симптом, а не причина. И лечить нужно не траты, а внутренние переживания.

Ониомания Рехабы Шопоголизм



Новости партнёров: