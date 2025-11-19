Шоппинг как болезнь: россиянок кодируют от покупок

Шопоголизм перестал быть просто привычкой — его лечат как зависимость. В России всё больше женщин проходят реабилитацию от ониомании. Это уже не просто тренд — это реальность.

Шопоголизм перестал быть просто модным словом — он превратился в медицинскую проблему. Всё больше россиянок обращаются за помощью к психотерапевтам с диагнозом «ониомания» — навязчивым желанием покупать вещи. Клиники уже предлагают специальные программы реабилитации, а стоимость лечения может достигать сотен тысяч рублей. Это не просто тренд — это социальное явление, требующее внимания.

Раньше шоппинг считался безобидным хобби, но сегодня он превратился в зависимость, сравнимую с алкоголизмом. Россиянки массово идут в частные клиники с диагнозом «ониомания». Лечение включает психотерапию и даже медикаментозную реабилитацию. Эксперты отмечают: проблема растёт, и это уже не шутка.

Что такое ониомания: медицинский взгляд

Ониомания (от греч. oninai — покупать) — это импульсивное расстройство, при котором человек не может контролировать желание делать покупки. Заболевание включено в Международную классификацию болезней МКБ-10 под кодом F63.8 (другие привычные расстройства поведения).

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ониомания затрагивает до 5% населения планеты, при этом 70% пациентов — женщины. В России точной статистики нет, но по данным НИИ психического здоровья (Томск), число обращений за последние 5 лет выросло на 40%.

Как лечат шопоголиков в России

Частные клиники Москвы и Санкт-Петербурга уже предлагают программы по лечению ониомании. Основные этапы:

Психотерапия : когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), 4–8 сеансов, стоимость — от 20 000 до 40 000 рублей.

: когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), 4–8 сеансов, стоимость — от 20 000 до 40 000 рублей. Групповые сессии : работа с паттернами поведения, триггерами трат.

: работа с паттернами поведения, триггерами трат. Реабилитационные центры (рехабы) : при тяжёлых формах — проживание от 2 до 4 недель, стоимость — от 2 000 до 5 000 рублей в сутки .

: при тяжёлых формах — проживание от 2 до 4 недель, стоимость — . Медикаментозная поддержка: при сопутствующей тревожности или депрессии — антидепрессанты, стабилизаторы настроения.

Примеры клиник, предлагающих такие программы:

«ЦЕР «Здравствуйте» (Москва).

«Семейный доктор» (СПб).

«Клиника доктора Ильина» (Казань).

Интересные факты и исследования

По данным опроса Superjob.ru (2024), 38% россиянок признались, что делали покупки, чтобы улучшить настроение.

(2024), признались, что делали покупки, чтобы улучшить настроение. 62% опрошенных женщин в возрасте 18–35 лет считают, что их траты выходят за рамки разумного.

опрошенных женщин в возрасте 18–35 лет считают, что их траты выходят за рамки разумного. Исследование НИУ ВШЭ (2023) показало, что чаще всего шопоголики тратят деньги на одежду, обувь и косметику — в среднем 15–20 тысяч рублей в месяц .

(2023) показало, что чаще всего шопоголики тратят деньги на одежду, обувь и косметику — в среднем . В 2024 году в России запустили пилотный проект онлайн-курса по финансовой грамотности для зависимых от шопинга — его разработали при поддержке Минздрава и Сбербанка.

Шопоголизм — диагноз, а не причуда

Ониомания — это не просто слабость, а реальное психическое расстройство, требующее лечения. Проблема становится всё масштабнее, особенно среди молодых женщин.

Частные клиники уже адаптировали методики, но важно, чтобы государство тоже включилось в процесс — через профилактику, финансовое просвещение и доступную помощь.

Шопинг как способ справиться с тревогой — это симптом, а не причина. И лечить нужно не траты, а внутренние переживания.