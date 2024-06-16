Подписчицы бурно реагируют на новости от отношениях блогера Софии Стужук с мужем

Последние 3 месяца стали для Софии Стужук и ее супруга Антона непростым периодом. Пара расставалась, готовилась разводиться. Успели даже подать заявление. Инициатором решения была София, Антон же не форсировал события и готов был поработать над отношениями.

Когда блогерша решилась рассказать о проблемах в браке подписчикам, не все ее поддержали. Одни рады, что пара сумела преодолеть кризис и вернуть любовь. Другие считают, что если уже было подано заявление на развод, то примирение будет недолгим. А некоторые даже высказали довольно радикальные суждения: Софию назвали абьюзершей, а Антона — нарциссом.

Сама блогерша не хочет хайповать на происходящем в ее семейной жизни. Она утверждает, что лишь хотела поделиться с подписчиками своей историей. Пока она не уверена, какое решение в итоге будет принято.