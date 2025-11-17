Восстановление девственности: почему Дагестан стал центром гименопластики в России

Спрос на восстановление девственности в Дагестане вырос на 120%

Спрос на восстановление девственности в Дагестане резко вырос за последний год. Девушки со всей России приезжают в республику, чтобы пройти гименопластику, — операцию, ставшую ответом на давние традиции и социальное давление. За восстановление девственности теперь просят до 70 000 рублей — и девушки платят, чтобы соответствовать ожиданиям общества.

Спрос на восстановление девственности в Дагестане вырос на 120% за последний год, свидетельствуют данные от частных клиник и косметологических центров Махачкалы и Хасавюрта. По информации региональных медицинских агрегаторов, в 2024 году число запросов на гименопластику увеличилось в полтора раза по сравнению с 2023 годом.

Девушки из всей России едут в Дагестан за «девственностью»

Операции чаще всего заказывают девушки в возрасте от 17 до 30 лет, приезжающие не только из Дагестана, но и из Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и других регионов Северного Кавказа, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Урала.

Цены на процедуру за год выросли вдвое — с 30 000 до 70 000 рублей в зависимости от клиники и сложности вмешательства. Некоторые центры начали вводить предварительные записи за 2–3 месяца из-за перегрузки. По словам хирургов, основная причина обращений — давление со стороны семей и традиций: в консервативных общинах девственность до брака по-прежнему считается обязательным условием для замужества.

Социологический опрос, проведённый в 2024 году среди молодых женщин СКФО, показал, что 68% опрошенных в возрасте 18–25 лет считают, что «девушка должна быть девственницей перед свадьбой». При этом 41% признались, что знают хотя бы одну знакомую, которая делала гименопластику. Эксперты отмечают, что рост числа операций связан не столько с религией, сколько с культурным давлением и страхом общественного осуждения.

Международная организация «Human Rights Watch» в своём докладе 2023 года указала на рост числа случаев, когда женщины прибегают к медицинским манипуляциям из-за угрозы насилия в семье. В докладе подчёркивается, что в некоторых регионах России проверка девственности на следующий день после свадьбы до сих пор практикуется, несмотря на отсутствие юридических оснований. Юристы и правозащитники призывают к информированию девушек о своих правах и к запрету подобных практик.

Врачи-гинекологи предупреждают: гименопластика — хирургическое вмешательство, несущее риски инфекций, воспалений и психологических последствий. Тем не менее, спрос остаётся высоким, что говорит о глубоких социальных проблемах, связанных с гендерными ожиданиями и контролем над телом женщин. Эксперты считают, что решение лежит не в медицинской, а в образовательной и правовой плоскости.

Интересные факты и данные

По данным Росстата, в 2023 году в Дагестане было зарегистрировано 32 000 браков, из них более 60% — ранние (до 25 лет).

Согласно исследованию «Левада-Центра» (2024), 57% жителей Северного Кавказа считают, что девственность девушки перед свадьбой — важное условие для семьи.

В 14% случаев в Дагестане проводятся проверки девственности после свадьбы, выяснили правозащитники «Мемориала» в 2023 году.

Гименопластика в Турции стоит от 1500 евро, в России — от 30 000 до 70 000 рублей, что делает Дагестан одним из самых доступных направлений.

Операция длится около 1–2 часов, реабилитация — 2–3 недели. Эффект сохраняется до первой половой близости.

Рост спроса на гименопластику в Дагестане — не медицинская, а социальная проблема. За каждой операцией — страх, давление и желание соответствовать ожиданиям. Пока общество не начнёт уважать личный выбор женщин, подобные практики будут существовать. Решение — в просвещении, защите прав и изменении культурных норм.

*Картинки созданы при помощи ИИ.