Валя Карнавал дала комментарии по поводу обвинений в пластике

Певицу Валю Карнавал подозревают в том, что она сделала ринопластику. Сама девушка утверждает, что никакой операции не было.

Фанаты обвинили певицу Валю Карнавал в пластике носа. Девушка выложила кадры из клипа на трек «Вдох-выдох» в личном блоге. Реакция была негативной: под публикацией в социальной сети появилась масса комментариев, сообщавших, что прежняя форма носа была лучше, чем новообретенный вздернутый кончик.

Девушка дала комментарии по поводу этих подозрений. Валентина утверждает, что ринопластику не делала, а разительные перемены во внешности вызваны умело сделанным макияжем, работой визажиста.

В качестве доказательства певица выложила кадры без макияжа, чтобы поклонники могли полюбоваться ее естественной красотой.