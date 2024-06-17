За выступление Вали Карнавал придется заплатить 2 миллиона

В сети появилась информация, что выступление певицы и блогерши обойдется в 2 миллиона рублей. Такая стоимость обусловлена требованиями Валентины Карнавал к условиям полета, проживания.

Выступление певицы Вали Карнавал стоит не меньше 2 млн руб. Связано это с ее строгими требованиями к условиям прибытия и проживания.

Сама Валентина и ее менеджер, согласно требованиям, должны добираться из Москвы бизнес-классом. Остальной команде певицы нужно купить билеты эконом-класса. На месте девушку должен встречать аккуратный и вежливый некурящий водитель на машине премиум-класса немецкого производства.

Проживать Валя Карнавал хочет в люкс-номерах элитных отелей. Условия выдвигаются и к еде в гримерках. Поскольку девушка придерживается диеты, ей требуется здоровая пища без фаст-фуда. Отказывается Валентина и от натурального мяса.