По утрам вы пьёте чай или кофе?

Обычно по утрам вы предпочитаете начать день с чашки чая или ароматного кофе? Этот вопрос кажется незамысловатым, но на самом деле он может раскрыть много интересного о ваших привычках и предпочтениях. Некоторые люди не представляют своего утра без крепкого кофе, который помогает им проснуться и зарядиться энергией на весь день. Другие же предпочитают мягкий и расслабляющий чай, который создает атмосферу спокойствия и гармонии. А что выбираете вы?

По утрам вы предпочитаете чай или кофе?