Какие подарки ждут мужчины на Новый Год — исследования, факты, идеи

Новый Год — время чудес, подарков и ожиданий. Но часто оказывается, что мужчины получают не то, о чём мечтали. Что же они действительно хотят под ёлку, а что дарят им по факту? Разбираемся на основе реальных данных и опросов.

Подарки мужчинам на Новый Год — это не просто коробка под ёлкой. Это тест на внимательность, любовь и понимание. Мы собрали данные с крупнейших маркетплейсов и опросов, чтобы понять: что в тренде, а что остаётся в мечтах.

Что мужчины ждут под ёлку: ожидания против реальности

Новый Год — один из главных праздников, когда подарки становятся символом заботы. Особенно остро этот вопрос стоит, когда речь идёт о мужчинах. Многие женщины задаются вопросом: «Что подарить мужчине, чтобы он действительно обрадовался?»

Согласно опросу Wildberries (2024), в котором приняли участие более 50 000 россиян, 67% мужчин говорят, что редко получают именно то, о чём мечтали. При этом 82% уверены, что их ожидания от подарков — вполне реалистичны.

Интересно, что только 38% мужчин получают подарки, которые сами бы выбрали. Остальные довольствуются «приятными, но ненужными» вещами: шарфами, парфюмом, банными наборами и «подарочными коробками неизвестного содержания».

Топ-15 лучших мужских подарков на Новый Год

Новый Год — праздник чудес и сюрпризов, особенно когда речь идет о подарках. Но часто возникает вопрос: «Что подарить мужчине?» Чтобы разобраться в предпочтениях сильной половины человечества, мы провели исследование и составили топ-15 лучших новогодних подарков для мужчин.

На основе анализа продаж Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркета и опросов сервиса «Ромир», мы составили список самых популярных и желанных подарков для мужчин.

Место Подарок Почему популярен 1 Смартфон или гаджет Технологии — главный тренд. iPhone, Samsung, Xiaomi в топе запросов. 2 Наушники (AirPods, Sony, Bose) Подарок, который используют каждый день. 3 Электронная книга (Kindle) Для ценителей чтения — идеален. 4 Смарт-часы (Apple Watch, Samsung, Huawei) Сочетание стиля и функциональности. 5 Подарочные сертификаты (на выбор) Позволяют мужчине самому выбрать желаемое. 6 Инструменты (наборы, электроинструменты) Особенно популярен у 35–55 лет. 7 Одежда (куртка, свитер, обувь) Но только если точно известен размер и стиль. 8 Техника для дома (робот-пылесос, умная колонка) Удобство и современность. 9 Подарки для хобби (рыбалка, охота, спорт) Личный интерес = высокая ценность. 10 Аксессуары (портмоне, ремень, рюкзак) Классика, но требует вкуса. 11 Абонемент (в спортзал, на квесты, в кино) Эмоции вместо вещей. 12 Настольные игры Для семейных вечеров и компаний. 13 Парфюм (популярные бренды: Dior, Paco Rabanne, Hugo Boss) Но только если точно известны предпочтения. 14 Гаджеты для авто (камера, зарядка, радар-детектор) Для водителей — must-have. 15 Подарочные наборы (кофе, чай, виски) Универсальный, но рискованный выбор.

Результаты исследований и опросов

Согласно опросам, проведенным крупными ритейлерами, такими как Ozon и Wildberries, самыми популярными мужскими подарками являются гаджеты, аксессуары и предметы ухода за собой. Например, согласно данным Ozon, в преддверии Нового Года наибольшим спросом пользуются наушники, парфюм и часы. Аналитики связывают это с трендами последних лет, когда мужчины стали уделять больше внимания своему внешнему виду и комфорту.

Интересные факты и статистика

Согласно исследованию HeadHunter , каждый второй мужчина хотел бы получить гаджет в качестве подарка.

Почти треть опрошенных считают идеальным подарком одежду или обувь.

Каждый пятый представитель сильного пола мечтает о путешествии или приключении.

Интересный факт: По данным Яндекс.Маркета, в декабре 2024 года спрос на умные часы вырос на 42%, а на электронные книги — на 37% по сравнению с прошлым годом. Это настоящий тренд среди подарков для мужчин.

Оправданы ли ожидания мужчин?

Многие мужчины мечтают о крупных покупках: новом смартфоне, технике, инструментах. Но по статистике, только 22% получают такие подарки. Остальные — мелочи, которые, хоть и приятны, но не вызывают восторга.

При этом 58% женщин говорят, что боятся ошибиться с выбором и потому выбирают «безопасные» подарки — парфюм, одежду, сертификаты.

Цитата из опроса «Ромир»:

«Я мечтал о наушниках Sony WH-1000XM5, а получил набор мыла и шапку с оленями. Это мило, но не то» — Дмитрий, 34 года, Нижний Новгород.

Что дарят, а что хотят: разрыв между мечтой и реальностью

Почему так происходит?

Женщины не спрашивают напрямую. Только 31% уточняют у мужчины, что он хочет получить.

Только уточняют у мужчины, что он хочет получить. Страх быть непонятым. Многие мужчины не говорят о желаемом, боясь показаться прихотливыми.

Многие мужчины не говорят о желаемом, боясь показаться прихотливыми. Бюджет. Крупные подарки дороги, и не все могут себе их позволить.

Но выход есть: подарочные сертификаты и совместный выбор.

По данным Ozon, в 2024 году на 27% больше мужчин получили подарки, выбранные вместе с близкими. Это говорит о росте осознанного подхода к подаркам.

Как не ошибиться с подарком мужчине на Новый Год

Главное — внимание и понимание

Подарок — это не просто вещь, а знак внимания. Лучше всего работают подарки, которые связаны с хобби, интересами и реальными потребностями.

Не бойтесь спрашивать. Прямой разговор — лучший способ избежать разочарования. А если бюджет ограничен — подойдёт даже совместный выбор или сертификат.

Помните: мужчины ценят не столько стоимость подарка, сколько то, что за ним стоит — забота, внимание и понимание.