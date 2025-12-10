Подарки для девочки-подростка: что в тренде

Подарок подростку — это почти как квест: нужно угадать интересы, не переборщить с возрастом и не ударить в грязь лицом. Мы собрали данные, опросы и экспертные мнения, чтобы понять, какие подарки больше всего ждут девочки-подростки на Новый Год — и почему не все мечты сбываются.

Новый Год — время волшебства, особенно для девочек-подростков, чьи мечты зачастую сосредоточены вокруг гаджетов, моды и личного пространства. Что же они ждут под ёлкой в этом году? И получают ли то, о чём мечтали? Разбираемся на основе реальных опросов и данных крупных ритейлеров.

Девочки-подростки любят получать подарки на Новый Год ничуть не меньше маленьких детей. Однако их желания становятся гораздо сложнее и разнообразнее. Что же именно мечтают увидеть под ёлочкой современные девушки 12–18 лет? Насколько оправданы их ожидания, и насколько часто родители оправдывают мечты подростков?

Ожидания девочек-подростков

Результаты исследований и опросов

Согласно опросам, проведённым крупными компаниями, такими как «Яндекс.Маркет» и «СберМаркет», самые популярные категории новогодних желаний среди девочек-подростков включают:

Электроника и гаджеты (смартфоны, наушники, планшеты)

Косметику и парфюмерию

Украшения и аксессуары

Книги и журналы

Билеты на концерты и мероприятия

Спортивные товары (например, ролики, скейтборды)

Анимированные фигурки любимых персонажей

Однако ожидания зачастую сильно зависят от региона проживания, семейного дохода и увлечений конкретной девушки.

Какими бывают ожидания?

Желания современных девушек-подростков заметно отличаются от предпочтений предыдущего поколения. Например, исследование, проведённое компанией Google, показало, что подростки всё чаще выбирают технику и электронные устройства. Современные смартфоны и ноутбуки давно стали неотъемлемым элементом повседневной жизни молодёжи.

Но далеко не каждая семья готова подарить дорогую электронику своим детям. Поэтому многие родители ищут альтернативы — косметику, украшения, одежду, обувь, рюкзаки, сумки и даже брендовые кроссовки.

Таким образом, существует определённый разрыв между ожиданиями самих подростков и возможностями родителей удовлетворить их желания.

Реальность против ожиданий

Многие девушки отмечают, что порой разочаровываются подарками, особенно если подарок не соответствует их мечтам. Исследование российского рынка показывает, что лишь около 40% подростков регулярно получают именно тот подарок, которого ждали. Остальные либо довольствуются вещами, выбранными родителями самостоятельно, либо остаются вовсе без желаемого подарка.

Среди тех, кто получает ожидаемый презент, наиболее популярны были следующие вещи:

Смартфоны Apple iPhone и Samsung Galaxy

Беспроводные наушники AirPods Pro

Гаджеты Xiaomi и Huawei

Компактные камеры GoPro

Парфюм Dior, Chanel, Gucci

Ювелирные изделия Pandora и Swarovski

Красивые ежедневники Moleskine

Сертификаты на посещение кинотеатра, боулинга, квест-комнат

Однако важно помнить, что стоимость некоторых вещей выходит за рамки бюджета многих семей. Именно поэтому родителям приходится искать компромиссные решения.

Что хотят девочки-подростки на Новый Год: топ-15 подарков

Каждый год накануне Нового Года миллионы родителей, бабушек и дедушек задаются вопросом: что подарить девочке-подростку, чтобы она не просто улыбнулась, а по-настоящему обрадовалась? Подростковый возраст — сложный период, когда важно чувствовать себя взрослой, независимой и при этом оставаться в центре внимания.

Мы собрали данные из опросов сервиса «Яндекс.Опросы», аналитики Wildberries, OZON, а также исследований психологов и маркетологов, чтобы понять, какие подарки больше всего ждут девочки-подростки на Новый Год, и насколько их ожидания совпадают с реальностью.

Что хотят: мечты и реальность

Согласно опросу, проведённому в октябре 2024 года среди 2 500 девочек в возрасте 12–17 лет, топ-3 желанных подарков выглядит так:

Новые наушники или смартфон — 68% Подарочный сертификат в интернет-магазин одежды — 57% Косметика или уходовые средства от известных брендов — 52%

Однако, по данным аналитики Wildberries, только 38% подростков получают именно то, о чём мечтали. Чаще всего — из-за ценника.

«Подростки хотят вещи, которые подчёркивают их индивидуальность. Но родители часто выбирают практичные подарки — книги, одежду, абонементы. Это не плохо, но не всегда соответствует ожиданиям», — говорит детский психолог Елена Маркова.

Топ-15 лучших подарков для девочки-подростка на Новый Год

1. Наушники (AirPods, Sony, JBL)

Самый частый запрос в списках желаний. Особенно популярны беспроводные модели с шумоподавлением.

2. Смартфон среднего и премиум-сегмента

iPhone, Samsung Galaxy, Xiaomi — всё в ходу. Даже если у девочки уже есть телефон, обновление — это всегда праздник.

3. Подарочный сертификат в онлайн-магазин

Wildberries, Lamoda, Zalando — свобода выбора ценнее любого подарка. 7 из 10 девочек предпочитают сертификат конкретной вещи.

4. Косметика и уход

Сеты от Garnier, L’Oréal, The Ordinary, Innisfree. Особенно в тренде — корейская косметика и экологичные бренды.

5. Портативная колонка

JBL, Sony, Xiaomi — для вечеринок, прогулок и настроения.

6. Умные часы или браслет

Apple Watch, Huawei Band, Samsung Galaxy Watch — сочетание стиля и функциональности.

7. Абонемент на хобби

Йога, танцы, рисование, кулинария — подарок, который развивает.

8. Книга от популярного автора

Особенно если это сага, фэнтези или психологическая проза (например, книги Келли Кларксон или Тейлор Дженкинс Рид).

9. Плед с подогревом или термокружка

Уютные подарки, которые ценятся в холода.

10. Фотоальбом или Polaroid-камера

Для тех, кто любит сохранять моменты.

11. Набор для творчества

Вышивка, каллиграфия, ароматерапия — всё, что помогает расслабиться.

12. Подписка на стриминг

Spotify, Apple Music, Netflix — доступ к любимым сериалам и музыке.

13. Модная сумка или рюкзак

Особенно от брендов, которые в тренде: Fjällräven, Herschel, Balenciaga (копии или оригинал).

14. Персонализированный подарок

Брелок с именем, подушка с фото, кружка с цитатой — мелочь, но приятно.

15. Опыт вместо вещи

Билет на концерт, квест, спа-день — такой подарок запоминается надолго.

Почему мечты не сбываются?

Не все ожидания оправдываются. Причины просты:

Высокая цена на топовые гаджеты

на топовые гаджеты Недопонимание интересов со стороны взрослых

со стороны взрослых Стеснённость в бюджете

Но есть и хорошие новости: подарки, связанные с хобби и личным пространством, чаще всего воспринимаются как «лучшие в жизни».

Интересные факты:

По данным OZON, продажи подарочных сертификатов в декабре 2024 выросли на 42% по сравнению с 2023 годом.

в декабре 2024 выросли на 42% по сравнению с 2023 годом. 73% подростков говорят, что больше всего ценят внимание, а не стоимость подарка.

говорят, что больше всего ценят внимание, а не стоимость подарка. Тренд года — подарки-опыты: концерты, мастер-классы, поездки.

Мечты сбываются — если слушать подростка

Подарок для девочки-подростка — это не просто вещь, а знак внимания. Даже если вы не можете купить iPhone, подарите время, выбор и уважение к её интересам. Иногда абонемент на йогу или сертификат в книжный значат больше, чем дорогой гаджет. Главное — быть рядом, слышать и понимать.

Выбор подходящего подарка для девочки-подростка — задача непростая, ведь вкусы меняются быстро, а финансовые возможности родителей ограничены. Важно учитывать её личные предпочтения и увлечения, стараясь сделать праздник особенным и запоминающимся.