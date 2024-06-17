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У Артема Левды новые отношения

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Бывший муж популярной блогерши Алины Ботановны, блогер Артем Левда сообщил, что у него теперь есть девушка. Возлюбленную он показал в блоге.

У Артема Левды Новые Отношения 5

Артем Левда опубликовал в блоге ролик, в котором показал новую возлюбленную. Ей стала певица и художница Анси. На видео пара проявляет нежность друг к другу, сидя в машине, в том числе целуется. Мужчина был краток, подробностей личной жизни не освещал.

Мнения подписчиков разделились. Одни искренне радуются за Артема, который больше не одинок после почти года без отношений. Другие раскритиковали девушку, заподозрили ее в попытках набрать аудиторию с помощью Артема.

Ранее мужчина состоял в отношениях с блогером Алиной Ботановной. Вместе они были 13 лет, из которых 8 в официальном браке. У Артема и Алины 2 детей: сыновья Тимур и Мирон. Развод состоялся осенью прошлого года.


Алина Ботановна Артем Левда Отношения
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Автор сайта Рутина
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