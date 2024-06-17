Алину Ботановну пригласили на музыкальный фестиваль

Алина Ботановна поделилась в блоге радостным событием. Ей пришло приглашение бесплатно посетить 2 музыкальных фестиваля.

Блогер Алина Ботановна сообщила подписчикам, что давно хотела побывать на музыкальных фестивалях Tomorrowland, Burninig Man. Они с возлюбленным Ильей Левчуком даже приклеили соответствующие картинки на общую карту желаний.

Чтобы приблизить исполнение мечты, девушка отправилась получать американскую визу в Белград. Но получила отказ. По ее словам, Алина отпустила ситуацию, хотя мечтать о фестивалях не переставала.

Приглашение об организации 2 бесплатных поездок на фестивали, один из которых — Tomorrowland, Алина получила месяц спустя. В июле они с Ильей отправятся в полет.

Еще 1 фестиваль состоится 22 июня. Сама блогер называет его ретро-футуристичным, необычным и крутым, а также приглашает подписчиков купить билеты и присоединиться к ней на этом мероприятии.