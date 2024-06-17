Счета Анастасии Ивлеевой заблокированы

Анастасия Ивлеева задолжала налоговой службе более 11 млн руб. Сейчас ее счета заморожены в 3 банках.

Счета знаменитого блогера Анастасии Ивлеевой заблокированы из-за неуплаты налогов. Задолженность в мае 2024 г. составила 11,3 млн руб. Уведомление с требованием погасить задолженность девушке отправили в начале прошлого месяца. Также 2 раза блогера оштрафовали на 1500 руб. за долги перед ФНС. Но Ивлеева никаких действий так и не предприняла.

Анастасия — учредитель ООО «Коленки Пчелы». Еще в 4 организациях, 1 из которых ликвидирована, еще 1 находится в процессе банкротства, девушка является бывшим учредителем.

Деятельность по «обелению» блогеров была начата год назад. Ивлеева же привлекла внимание ФНС из-за участия в «голой вечеринке». Недовольство общества, массовое осуждение тогда привели к потере контрактов. Блогеру пришлось долго восстанавливать репутацию, чтобы вернуть работу на ТВ и открыть азиатский ресторан. С последним связан еще 1 скандал: в названии нашли отсылку к голой вечеринке, а слоган не одобрило православное движение.