Куда сходить и что посмотреть в Казани

Столица Татарстана – это место, где встречаются Азия и Европа, ислам и православие. Многовековая история города оставила свой след в архитектуре мечетей и церквей, в уникальных памятниках культуры, в археологических артефактах, представляющих огромный интерес для туристов.

Выбирая, куда сходить в Казани, стоит обратить внимание и на современные достопримечательности: парки, театры, культурно-развлекательные комплексы.

Площадь Тысячелетия

В 16 веке здесь шли ожесточенные сражения между войсками Казанского ханства и Русского государства. Позднее место облюбовали торговцы, и оно превратилось в базарную площадь, носившую имя Ташаяк. После переименования и реконструкции Площадь Тысячелетия приобрела современный облик и стала одной из самых крупных в России.

На территории в 90 тысяч квадратных метров проводятся парады и народные гуляния, празднуются знаменательные даты, гремят салюты, проходят красочные шоу, собирающие сотни тысяч зрителей. В шаговой доступности – важнейшие архитектурно-исторические достопримечательности.

Казанский Кремль

При посещении Казани экскурсия в Кремль – одна из первых в программе туристов. Это самая древняя часть города, архитектурно-исторический ансамбль, сосредоточивший в себе множество интересных объектов. Главный вход на территорию – со стороны площади 1 мая, через белокаменную четырехъярусную Спасскую башню со стрельчатыми нишами и лопастными арками. Ее облик нашел отражение в архитектуре Казанского вокзала в Москве.

Обязателен к осмотру Кул-Шариф – главная мечеть Татарстана. Многоминаретное здание построено в 1996 году на месте сожженной в 16 веке мечети и отчасти воссоздает ее архитектуру. Оценить внутреннее убранство Кул-Шарифа предлагается со специальных смотровых балконов, откуда видна вся красота лепнины, мозаики, ковров в традиционном восточном стиле. Главный зал украшает пятиметровая хрустальная люстра.

На закате облицованный белоснежным мрамором фасад здания окрашивается в розовый цвет, а ночью – эффектно подсвечивается. Дополняют величественную картину бирюзовые шпили и огромный купол. В местном музее можно поближе познакомиться с исламской культурой.

В центральной части Кремля, вдали от крепостных стен, возвышается дозорная семиярусная башня Сююмбике с зеленым шпилем, увенчанным позолоченным шаром и полумесяцем. Это символ Казани. Из-за заметного наклона Сююмбике сравнивают с Пизанской башней. С высоты 58 метров открывается вид на Волгу и окрестности.

На территории Казанского Кремля находится и другие достопримечательности: археологические остатки древних городищ, величавый Благовещенский собор, бывшее Юнкерское училище и Пушечный двор. Здесь же расположен губернаторский дворец – резиденция президента республики.

Улица Баумана

От Площади Тысячелетия на Юго-Восток отходит улица Баумана, протяженностью более 1800 метров. Она полностью отдана во власть пешеходов, многолюдный поток которых не иссякает с раннего утра до поздней ночи. Туристов привлекают частые театрализованные представления, многочисленные магазины, где можно приобрести аутентичные сувениры, рестораны с блюдами национальной кухни.

На улице Баумана расположен Большой драматический театр и памятник Шаляпину, Дом татарской кулинарии, ГУМ. Любители селфи не обходят вниманием «Нулевой меридиан», памятники Коту Казанскому и карете Екатерины II, фонтаны с героями народных татарских сказок. У часов в восточном стиле назначают свидания влюбленные пары.

Православные святыни

В Казань стекаются потоки паломников, чтобы посетить Петропавловский собор, Раифский и Богородицкий монастыри, почтить Казанскую икону Божьей Матери (Ее Ватиканский список находится в Крестовоздвиженском храме).

Современная Казань

Огромный мегаполис предоставляет возможности для культурного отдыха и развлечений. Не придется долго думать, куда можно сходить в Казани с детьми. Юные путешественники будут в восторге от представлений в Театре кукол «Экият». Чтобы проникнуться национальным духом, стоит посетить Центр семьи «Казан». Идеален для семейного отдыха и парк Кырлай с головокружительными аттракционами. Великолепный вид на город открывается с обзорных площадок, одна из которых находится на верхнем этаже Гранд Отеля.

Экскурсии в Казани

Экскурсии в Казани — отличный способ погрузиться в атмосферу этого удивительного города. С гидом можно по-настоящему понять историю и культуру Казани, увидеть главные достопримечательности, такие как Казанский Кремль, мечеть Кул Шариф и улицу Баумана. Не обойдите вниманием и такие места, как культурный центр «Эрмитаж-Казань», впечатляющие музеи и живописные набережные. Пройтись по улицам и насладиться местной кухней в уютных кафешках — непревзойденные впечатления гарантированы! Независимо от времени года, Казань всегда встречает гостей с теплым радушием и невероятными видами.

Проживание в Казани для туристов

Проживание в Казани для туристов предлагает разнообразные варианты: частные квартиры, отели и хостелы отвечают всем вкусам и бюджетам. Частные квартиры подойдут тем, кто предпочитает уют и свободу, а найти их можно на популярных площадках-сайтах для аренды жилья. Отели предлагают все удобства и высокий уровень сервиса, от бюджетных вариантов до роскошных гостиниц с видом на Казанский Кремль. Хостелы — отличный выбор для молодёжи и тех, кто хочет сэкономить, но при этом быть в центре событий