Нелли Армани хочет снова вернуться к продюссированию

Блогер и продюсер Нелли Армани ушла из продюсирования, чтобы попробовать себя в других сферах. Но расстаться с делом, приносившим многомиллионные доходы, оказалось не так просто.

Нелли Армани в своем блоге заявила, что хочет снова заниматься продюсированием. Блогер прокомментировала ситуацию на рынке за последний год. По ее словам, за это время были сделаны лишь 2 запуска на 500+ млн руб. Оба они прошли не без участия Нелли.

Девушка сотрудничала с Кристиной Егизаровой до ее рекордного запуска: помогла создать базу и выйти на высокие чеки. А с блогером Александрой Митрошиной вместе создавала инфопродукт, который сама называет легендой, перевернувший рынок.

Сообщив, что хочет продюсировать других, Нелли пообещала, что уже на следующий день сообщит подробности. В работу она готова взять одного человека. Также у нее есть предложения для активно развивающихся в продюсерской сфере коллег, нечто интересное и ценное для остальных подписчиков.