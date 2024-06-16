Выбираем «болгарку» по руке и кошельку

Что стоит учитывать при приобретении «болгарки» (УШМ). Аспект мощности, дополнительных «наворотов», класса инструмента. Рассмотрены основные производители и их «родовые» черты.

На территорию бывшего СССР угловая шлифмашина (УШМ) как класс инструмента просочилась из дружественной Болгарии, где в 1970-е годы открылся завод по производству этого полезного инструмента. С тех пор машина стала известна у нас под нежным именем «болгарка». Так целый вид инструмента получил необычное имя.

До того мы знали шлифовальные машины. Еще с эпохи индустриализации. Но только прямые. И только промышленные варианты. Чаще пневматические. Ось инструмента и вращения на таком агрегате совпадала, так что плоскость рабочей зоны была перпендикулярна инструменту. Для зачистки литьевых и сварочных швов вполне хватало, но при попытке реза вулканитовым диском от малейшего заклинивания или удара в области реза инструмент норовил отскочить точно в лоб оператора — особенность, надо заметить, не самая приятная.

Болгарка оказалась на редкость удачной конструкцией. Наличие редуктора, разворачивающего плоскость вращения на 90 градусов, решало все проблемы с удержанием и контролем при работе. Теперь можно было одинаково удобно резать, обдирать, шлифовать, полировать — машинка стала действительно универсальной.

Немного о муках выбора

Затронем аспект выбора угловой шлифмашины-болгарки: на что обратить внимание и какие аспекты стоит учитывать.

Прежде всего, четко уясняем, для чего нужно такое приобретение, с какой интенсивностью планируется работать, какие задачи решать.

Существует традиционное деление электроинструмента на классы: два основных и один вспомогательный.

Любительский инструмент. Разработан с учетом специфики бытового применения. Рассчитан на незначительные нагрузки — примерно 8 часов в месяц. Самый недорогой вариант.

Профессиональная линия. Инструмент, разработанный специально для интенсивной работы. Прочные материалы, особые технологии. Способен работать длительное время по 8 часов ежедневно. Стоимость такой вариации значительная.

Полупрофессиональный инструмент. Не все производители признают этот сегмент, но все же его стоит упомянуть. Это, по сути, любительский класс, выполненный с использованием профессиональных узлов, поэтому занимает по выносливости и живучести некое среднее положение. При этом дешевле профессионального, но удобнее и надежнее любительского.

Чтобы не тратить напрасно бюджета, сразу уясняем предназначение. На производство или для работы с целью заработка стоит однозначно купить угловую шлифмашину профессионального класса. Она мощнее, надежнее, удобнее. Если планируется что-то промышленное, но с малой эпизодической нагрузкой — ремонт, небольшая мастерская и так далее — стоит присмотреться к полупрофессиональным моделям. Домашнему мастеру достаточно и любительской версии.

Смотрим на набор опций

Далее смотрим набор дополнительных функций. Можно посмотреть и отзывы на угловые шлифмашины, чтобы понять, как ведет себя инструмент в том или ином режиме. И обязательно выясняем круг задач для инструмента.

Если просто резать — достаточно самой простой модели. Если шлифовка в нескольких вариантах — пригодится смена скорости вращения. Для тонкой работы полезен плавный пуск — меньше дергает при включении. Хорошо бы обратить внимание на способ перестановки защитного диска: требуются ли ключ или отвертка для таких манипуляций. Для профи возня с кожухом будет только раздражающим фактором. Дома же можно потерпеть и самую простую конструкцию. Смотрим размер. Болгарка с диском до 110 мм пригодна только в качестве дополнения к более серьезному экземпляру. На 125 мм уже больше шансов на универсальность. Нужно обрабатывать труднодоступные участки — выбираем компактность. Работаем много и интенсивно — рассматриваем модели покрупнее, не меньше 220 мм. Маленькими можно манипулировать одной рукой, но рельс ими пропилить в один рез проблематично. Все должно быть к месту. Теперь мощность. Вроде бы одна и та же угловая шлифмашина, но цена разная. Все дело в мощности электродвигателя. Скажем, рассмотрим вариант в 125 мм. Дома будет достаточно и 600 Вт. На производство хорошо бы взять уже 1500 Вт. Большая мощность означает широту применения и прибавку в ресурсе. Цена растет соответственно.

Дополнительные приятные вещи

Если речь идет о профессиональном участке работы, то стоит обратить внимание и на другие полезные дополнения. Например, там, где нет возможности запитаться от сети, пригодится аккумуляторная угловая шлифмашина. Инструмент дорогой, тяжеловатый и весьма специфический. И совершенно незаменимый в каких-то ситуациях. Очень важно отдать дань безопасности. Функция отключения при заклинивании шпинделя или при скачках напряжения в сети/перегреве инструмента — ну очень полезная вещь. Вопрос мелочей. Например, щеток. Где-то износ щеток становится приметен по искрению коллектора. Для быта этого достаточно. У кого-то из производителей предусмотрена световая сигнализация. Один огонек — нормально. Другой цвет зажегся — пора менять. Чаще такая иллюминация встречается на перфораторах, но и УШМ она известна. Не самый удобный случай — можно легко прозевать. Но все же лучше, чем ничего. Автоматический отстрел щеток от ламелей коллектора. Машина просто встает и перестает включаться. В щетки запрессована пружинка. Как только износ превысил некий заданный предел, пружинка высвобождается и убирает токопроводящую поверхность от коллектора. Наверное, самый удобный вариант автоматики. Наличие виброзащиты. Очень важный момент, особенно при длительной работе с камнем. Наличие этой функции заметно увеличивает стоимость и прибавляет веса, но и утомляемость оператора снижается в разы.

Общая картина предложения

Теперь рассмотрим более пристально ситуацию, представленную на рынке. У каждого производителя есть своя особенность, которую неплохо бы представлять при выборе, какие-то общие родовые черты. Ну, а дальше только личные пристрастия. Конечно, марок в природе существует намного больше, но тут представлены основные игроки.

Бюджетный «Интерскол»

Начнем краткий обзор с угловой шлифмашины «Интерскол». Отечественный производитель. Неплохой неприхотливый инструмент с корректной ценой. Нет особых наворотов, зато есть феноменальная ремонтопригодность. Хороший выбор для домашнего мастера.

Мимикрирующий Einhell

Любопытная угловая шлифмашина Einhell. Внешне напоминает сразу несколько прославленных марок. Форма от немца, цвет — от англичанина. Попытка выглядеть как профессиональный инструмент. На самом деле чистейший представитель любительской ветки. Главное достоинство — цена. В домашней мастерской смотрится неплохо, но не более.

Загадочная Metabo

Не самая популярная у нас угловая шлифмашина Metabo. Прямо скажем, почти неизвестная. И, стоит заметить, совершенно напрасно. Очень выносливая техника из профессионального сегмента. Особо хочется отметить на некоторых моделях наличие на кожухе патрубка для подключения промышленного пылесоса.

Крайне полезный штришок для камнерезных и столярных мастерских. Достаточно сказать, что первым иностранным заводом по производству этого японского (по этимологии) инструмента была избалованная качеством Германия.

Демократичная Makita

Кому-то угловая шлифмашина Makita покажется дороговатой. Заметим: необоснованно. Инструмент из профессиональной и полупрофессиональной серии. Среди одноклассников — один из самых бюджетных. Можно рекомендовать в автосервис или кузнецам-ремесленникам. Цена-качество выше всяких похвал. Японец с мировой пропиской. Заводы по сборке есть в США, Китае. И качество исполнения даже очень неплохое, вне зависимости от территории.

Яркая Hitachi

В магазины Hitachi стали поставлять угловые шлифмашины сравнительно недавно — позднее основных конкурентов. Только профессиональная линия. По-японски очень удобная и живучая. Прекрасный универсал, годный на все случаи жизни. Особо можно отметить эргономику. Все продумано, все под рукой. Ничего не мешает.

Аристократичный Bosch

Совершенно не нуждающаяся в представлении угловая шлифмашина Bosch. Немецкое качество. Удобная защита, переставлять которую можно быстро и без усилий. Правда, кожух регулируется в ограниченном секторе вращения, но это сложно назвать недостатком — ситуации, где оператор может ощущать хоть какое-то беспокойство, можно пересчитать по пальцам.

При выборе стоит обращать на цвет корпуса. Зеленый означает принадлежность к бытовой линии. А вот угловая шлифмашина Bosch GWS окрашена в темно-синий. Это уже профессиональный сегмент.

Машинки данного производителя можно рекомендовать к работе с металлом. Просто ощущение, что для того и созданы. А вот в пыльном помещении могут быть проблемы с электрической частью.

Великий DeWalt

Возможно, угловая шлифмашина DeWalt — самый яркий представитель профессионального семейства. Инструмент, где предусмотрено все: от систем безопасности до высочайшего уровня эргономики. Прекрасно переносит запыленные помещения, что губительно почти для всего электроинструмента.

Помимо основного вентилятора для охлаждения ротора (он стоит между ротором и редуктором) предусмотрена дополнительная крыльчатка для обдува узла коллектора. Отсюда нет абразивного действия пыли на щетки и ламели. И, как следствие, низкий износ узла даже при работе с камнем и иными абразивами. Отличный универсал — можно применить для всех видов работ.

Короткий совет в конце

А теперь завершающий совет. Своеобразное напутствие, или, если угодно, резюме вышесказанного.

Выбрав инструмент, исходя из поставленных перед ним задач, просто возьмите его в руке и подержите немного. Представьте, что работаете им. Немного покрутите в руках, меняя положение. Все должно быть удобно. Инструмент должен быть «ухватистым».

Оцените удобство удержания, расположение органов управления. Даже гениально задуманный с инженерной точки зрения механизм будет бесполезен, если им невозможно пользоваться. Поэтому всегда выбирайте инструмент индивидуально. Это не только меньшие усилия в работе, но и безопасность. А ее, как известно, мало не бывает.