Недорогие вертикальные пылесосы Kitfort: обзор базовых модификаций

Выбирая бытовую технику, мы привыкли ориентироваться на импортную продукцию. Она считается надежнее, продуктивнее, удобнее. Российский производитель Kitfort стремится сломать этот стереотип. Так, на пылесосы Китфорт вертикальные отзывы потребителей в большинстве своем весьма положительные. Кроме того, компания предлагает целый ряд моделей, отличающихся по базовым характеристикам и ценам.
Критерии выбора модели вертикального пылесоса Kitfort
Сегодня можно купить пылесос вертикальный Kitfort KT 502, 506, 507, 509, 510, 513 и 515 серии. Основные отличия состоят в следующих параметрах:
- работа от аккумулятора или от провода, подключаемого к сети
- мощность (от 90 до 650 Вт);
- количество щеток и насадок (в дешевых моделях – 2 шт., в дорогих 515 серии – 9 шт.);
- емкость пылесборника (от 0,3 до 1,2 л);
- цена (от 2390 до 6799 рублей).
Рассмотрим основные серии вертикальных пылесосов этой марки, ориентируясь по цене и ключевым эксплуатационным характеристикам.
Базовые серии вертикальных пылесосов Kitfort
Все модели этого производителя представляют собой вариант «2 в 1». Каждый прибор может использоваться с вертикальной ручкой, имеющей длину от 1,07 до 1,17 м. Такая длина часто фигурирует в отзывах как один из основных недостатков. Для человека ростом выше 180 см она может показаться коротковатой. Второй вариант использования – компактный ручной пылесос без трубки. В чем же состоят различия разных серий?
КТ-509 и 510 – самые дешевые модели
На вертикальный пылесос Kitfort KT-509 отзывы связаны главным образом с его ценой. Она действительно очень привлекательна. Но ключевым недостатком этой модели является то, что прибор работает на проводном подключении к сети (4-х метровый провод), из-за чего теряется главное преимущество – неограниченная мобильность.
Однако благодаря подключению к электросети эта модель является самой мощной. Эти же преимущества и недостатки характеризуют Kitfort KT-510 White – вертикальный пылесос, купить который целесообразно из-за его низкой стоимости.
КТ-506, 507 и 513 – удобные и недорогие проводные модели
Пылесосы этих серий стоят немного дороже, чем 509 и 510 модели. Связано это с тем, что в их комплектации есть дополнительные щетки и насадки. Так, Kitfort KT-507 – вертикальный пылесос, в комплект которого включены 3 дополнительные насадки, что повышает его функциональность. Кроме того, здесь повышена длина провода, составляющая 5 м.
Модели Kitfort КТ-506 и Kitfort KT-507 купить целесообразно в том случае, если вы подбираете оптимальное сочетание цены, надежности и функциональности. Примерно тем же функционалом обладает и пылесос КТ-513. Отличие состоит в том, что в нем пылесборник крепится в верхней части трубки, из-за чего имеет меньший объем (0,4 л).
КТ-502 и КТ-515 – удобные беспроводные пылесосы
Главным преимуществом этих моделей является то, что работают они от аккумулятора. Это предоставляет максимальную свободу использования. Можно выйти на улицу и пропылесосить салон авто. Заявленный резерв автономной работы – 20-30 минут при зарядке от 5 до 8 часов. Серия КТ-515 характеризуется большим количеством (9 шт.) щеток и насадок.
Явным недостатком аккумуляторных моделей является их сравнительно низкая мощность (90 Вт у КТ-502 и 150 Вт у КТ-515). Такие приборы могут рассматриваться в качестве дополнительного бытового оборудования. Они используются, когда нужно быстро убрать небольшое количество рассыпанного мусора, снять паутину в труднодоступных местах или почистить салон автомобиля.
Покупать ли вертикальный пылесос Kitfort?
Подводя итог, можем выделить ключевые особенности ассортимента вертикальных пылесосов российской компании Kitfort:
- оптимальное для отечественных покупателей соотношение цены и качества;
- возможность выбора подходящей по разным характеристикам модели;
- удобные пылесборники и качественные фильтры, устанавливаемые на всех моделях;
- длительный заявленный срок эксплуатации (5 лет), а также годичная гарантия.
Гарантийное и послегарантийное обслуживание проводится в сервисных центрах, работающих во всех регионах страны.