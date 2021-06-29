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Врачи обошли IT-специалистов в рейтинге идеальных мужей
Современные тенденции в выборе спутника жизни претерпели существенные изменения. Последние социологические исследования
Сериал «Гангстерленд» продлили на второй сезон
Любители криминальных драм получили радостную новость — сериал «Гангстерленд» от знаменитого режиссёра Гая Ричи
Обнаружена самая редкая группа крови в мире: «Гвада-отрицательная»
Научный прорыв в области гематологии потряс медицинское сообщество. Учёные открыли совершенно новую группу крови
Twitch снижает качество стримов в России до 720p
Любители онлайн-трансляций столкнулись с неприятным сюрпризом — популярный стриминговый сервис Twitch существенно
Необходимость криоконсервации яйцеклеток: современные вызовы репродуктивного здоровья
Криоконсервация яйцеклеток — современный метод сохранения женской репродуктивной функции, особенно актуальный для
Аренда квартиры в Набережных Челнах: разнообразие предложений и поддержка агентства
Планируете снять квартиру в Набережных Челнах? Агентство недвижимости поможет быстро найти подходящий вариант
Летние товары на маркетплейсах: что продавать и как выделиться
Летний сезон — время активных продаж на маркетплейсах. Какие товары выбрать, как выделиться на фоне конкурентов
Как стать психологом-консультантом: возможности дистанционного обучения
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Как скачать видео с Rutube: простой и бесплатный способ сохранить контент
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Опасность AirPods: как беспроводные наушники могут навредить мужскому здоровью
Популярность беспроводных наушников достигла небывалых высот, но новое исследование ставит под сомнение их безопасность.
Apple бьёт тревогу: хакеры взломали систему защиты iPhone
Владельцев iPhone ждёт тревожное предупреждение от самой Apple. Компания официально признала существование серьёзной