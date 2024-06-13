7 Правил для великолепных и здоровых волос

Независимо от того, какой у вас тип волос, есть приемы, полезные при ежедневном уходе за волосами. От мытья волос до правильной расчесывания — эти 7 советов упростят ваш ежедневный уход за волосами. Итак, с этого момента у вас будут 20 дополнительных минут в постели. Все, что вам нужно для этого сделать, — это следовать этим 7 правилам для здоровых волос в домашних условиях.

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Подумайте отдельно о мытье волос

Согласно опросам, около трети всех женщин меняют режим мытья волос в основном из-за опасений повредить их. Итак, как часто вам вообще следует мыть голову? По мнению экспертов, когда дело доходит до мытья волос, главный совет: чем реже, тем лучше.

Слишком частое мытье волос может повредить и привести к их повреждению. Особенно, если вы осветлили или покрасили волосы или каким-либо другим химическим способом обработали их (например, с помощью химической завивки). Несмотря на то, что у вас от природы очень сухие и ломкие волосы, слишком частое мытье волос еще больше усугубляет проблему.

А именно, ежедневное мытье волос лишает волосы натуральных масел и протеинов, но это необходимо для того, чтобы волосы и кожа головы оставались здоровыми и защищенными. Так что не следует мыть голову чаще 3 раз в неделю.

Конечно, это немного зависит от текстуры и типа волос, соответственно.

Чем более вьющиеся у вас волосы, тем больше перерывов вы можете делать между каждым мытьем головы. Густые, ломкие и вьющиеся волосы лучше всего мыть специальным увлажняющим шампунем, в идеале не содержащим сульфатов.

Чем тоньше и прямее ваши волосы, тем быстрее они выводят кожный жир и жир, в результате чего они быстрее становятся жирными. Если у вас очень прямые волосы, вероятно, будет трудно не мыть их более 2 дней подряд. В этом случае используйте чувствительный шампунь .

. Если вы регулярно красите волосы, отказ от ежедневного мытья волос поможет сохранить цвет как можно дольше. Поэтому первое мытье после окрашивания следует делать не ранее, чем через 72 часа. Может потребоваться до 3 дней, чтобы слой перхоти полностью закрылся и должным образом задержал частицы краски. Затем, когда вам, наконец. «разрешат» вымыть окрашенные волосы, лучше всего делать это шампунем, не содержащим сульфатов и силиконов .

. Если у вас естественные вьющиеся волосы и очень мелкие завитки, скорее всего, вы страдаете от очень сухих волос. К сожалению, его уникальная текстура делает вьющиеся волосы очень уязвимыми. Расчесывание (иногда затруднительное) еще больше усугубляет ситуацию. Насыщенный увлажняющий шампунь может вернуть вашим волосам то, чего им не хватает.

Кстати, те, кто склонен к жирным волосам, могут время от времени с уверенностью прибегать к сухим шампуням, чтобы преодолеть периоды между сеансами мытья.

Сухой шампунь впитает излишки жира, но при чрезмерном использовании он также может оставить неприглядный осадок на волосах и коже головы или даже закупорить фолликулы, что приведет к замедлению роста волос.

В качестве альтернативы вы можете заплести волосы в косички, завязать их в свободный пучок, чтобы они оставались на несколько дней между мытьями головы.

Практикуйте безопасный уход за волосами всегда!

Ваши волосы могут быть повреждены как ультрафиолетовыми лучами, так и средствами для укладки с тепловым приводом. Будь то утюжок, щипцы для завивки или фен, важно как можно лучше защитить волосы при контакте с теплом. В любом случае, использование термозащитного спрея — это всегда хороший совет.

При этом хорошие термозащитные спреи проникают внутрь волос и как бы защищают ваши волосы изнутри от повреждений, вызванных выпрямителями для волос и разрушающими пигмент лучами. И при сушке старайтесь не приближать фен к волосам слишком близко, чтобы предотвратить появление секущихся кончиков.

Изучите метод правильной укладки феном

Правильная укладка феном живет несколько дней, что, конечно же, также зависит от типа волос. Существует множество средств по уходу и укладке, которые продлевают срок службы вашей прически. Для укладки не обязательно использовать устройство, выделяющее тепло.

Создать идеальный эффект, сделанный своими руками, не так уж и сложно в домашних условиях — конечно, это требует небольшой практики и качественного оборудования для укладки. Тогда это станет еще легче:

Начните с того, что наклонитесь вперед и энергично встряхивайте волосами взад и вперед, пока сушите их. Чем больше вы двигаете головой, тем больше объема приобретают ваши волосы. Когда ваши волосы высохнут примерно на 80%, вернитесь в вертикальное положение и займитесь отдельными прядями.

Сушите их феном гладко, уделяя особое внимание кончикам. Теперь в ход идет ваша круглая щетка. Наденьте воздуходувку фена перпендикулярно ходу ваших волос, а не под прямым углом или боком, и очень неторопливо двигайтесь к кончикам. Это не только разглаживает волосы до кончиков, но и предотвращает вьющиеся волосы и статическое электричество.

Заботьтесь о качестве средств для волос и оборудования

По сути, к вашим волосам относится то же самое, что и к вашей коже: то, что вы наносите на них, оказывает влияние. Инвестирование в качественные продукты и качественное оборудование сделает ваши волосы лучше, здоровее и крепче. Это кажется логичным, но, тем не менее, многие люди относятся к своему любимому свитеру лучше и заботливее, чем к собственным волосам.

Абсолютным базовым оборудованием для ухода за волосами должны быть как минимум круглая щетка для шикарной укладки и гребешок на палочке для целенаправленной укладки и придания текстуры волосам. Стоит вложить деньги в хорошие расчески. Возможно, они стоят немного дороже, чем другие, но при должном уходе они прослужат вам недолго.

Это означает: регулярно чистите расчески, потому что расчесанные волосы, жир и остатки средств для укладки со временем образуют негигиеничный слой смазывающего средства.

Как кондиционер сделает ваши волосы здоровыми

Хороший кондиционер не менее важен, когда речь идет о правильном уходе за волосами, независимо от того, какой у вас тип волос. Но прежде всего густые вьющиеся волосы требуют внимательного выбора обильного кондиционирующего кондиционера. Локоны и волосы в целом с сильной текстурой нуждаются в кондиционере глубокого действия. Обычного 2-минутного бальзама чаще всего недостаточно для волос такой структуры.

Для волос, которые особенно нуждаются в уходе, лучше использовать специальный кондиционер, который увлажняет и насыщает волосы белком. Если вы можете, выберите несмываемый кондиционер. В противном случае оставьте бальзам как можно дольше, например, сначала вымойте волосы, затем нанесите кондиционер и оставьте его на волосах на все оставшееся время в душе.

Еще больше вы сможете извлечь выгоду из действия кондиционера с богатым питательным веществом, если позволите ему действовать под пластиковым колпачком, где его ингредиенты могут лучше проникать внутрь волос за счет накапливающегося тепла.

Чтобы ваши волосы действительно хорошо впитывали кондиционер и питательные вещества, после мытья их следует высушить полотенцем. Избыток воды в волосах приведет к тому, что слишком много бальзама стечет, и, кроме того, он не сможет проникнуть в корень волоса и увлажнить волосы. Если вы спешите, по крайней мере, отожмите волосы.

Кондиционер следует наносить только на пряди и кончики волос — у корней и кожи головы он может вызвать только жирный налет. В результате вы снова будете чаще мыть волосы, что приведет к их дальнейшему высыханию.

Кроме того, также неплохо подумать немного наперед: например, если вы пойдете в спортзал или на пробежку, от пота ваши волосы станут влажными, что может привести к их высыханию. Поэтому, особенно летом, не помешает втирать немного кондиционера в волосы по длине и кончикам перед занятием в тренажерном зале и смывать его после тренировки.

Правильное расчесывание — это главное в уходе за волосами

Разумеется, никто не хочет жидкий хвост вместо роскошной гривы. Вот почему щетка — это самое меньшее, что, вероятно, есть у каждого человека для ухода за волосами дома. Но будьте осторожны! Тот, кто совершенно безвольно и небрежно проводит щеткой по волосам, в случае сомнений нанесет больший вред, чем тот, кто занимается уходом за волосами. Среди прочего, слишком агрессивное расчесывание может привести к появлению секущихся кончиков.

Полный режим ухода за волосами должен включать расчесывание два раза — один раз утром и один раз вечером перед сном. Одна минута — оптимальный вариант, чтобы ваши волосы оставались блестящими, здоровыми и свободными от пучков. Но важны не только частота и продолжительность. Даже правильная техника требует изучения.

раза — один раз утром и один раз вечером перед сном. Одна минута — оптимальный вариант, чтобы ваши волосы оставались блестящими, здоровыми и свободными от пучков. Но важны не только частота и продолжительность. Даже правильная техника требует изучения. Начиная с линии роста волос, приборы могут повредить волосы. Особенно с длинными волосами, вы должны начинать с кончиков и постепенно подниматься вверх. Инструменты также должны быть выбраны правильно: для максимально бережного распутывания влажных волос следует использовать щетки, отличные от тех, которые используются, когда волосы сухие, чтобы по возможности избежать ломкости или электростатического заряда волос. Потому что во влажном состоянии ваши волосы будут слабее и более подвержены повреждениям.

и постепенно подниматься вверх. Инструменты также должны быть выбраны правильно: для максимально бережного следует использовать щетки, отличные от тех, которые используются, когда волосы сухие, чтобы по возможности избежать ломкости или электростатического заряда волос. Потому что во влажном состоянии ваши повреждениям. Распутывать влажные волосы следует только с помощью гребня с крупными зубцами. Они предназначены для того, чтобы легче скользить по влажным волосам, чем расчесывать их, особенно если у вас ломкие, волнистые или вьющиеся волосы. Грубые расчески из вулканизированной резины идеально подходят для предотвращения растрескивания волос и сохранения эластичности слоя перхоти.

Пополните свой арсенал средств по уходу за волосами

Если у вас тонкие и тонкие волосы, вам следует проявлять осторожность при выборе средств. Избегайте всех средств по уходу, которые содержат богатые масла, такие как аргановое, кокосовое или оливковое. Хотя они являются отличными увлажняющими средствами, они могут стать слишком тяжелыми для тонких волос. Лишний вес сделает ваши волосы плоскими и обвисшими. Алоэ вера — отличная альтернатива, его активный ингредиент во много раз легче и обеспечивает достаточное количество питательных веществ для ваших тонких волос, не делая их жирными и не оставляя ощущения жирности.

Густые волосы требуют большего увлажнения, чем тонкие из-за большего диаметра. Позаботьтесь о средствах для баланса влаги. Если ваши волосы склонны к завиванию, выбирайте легкие средства для придания им большей гладкости с сохранением силы и объема. Но волнистые волосы и локоны вполне могут выдержать более насыщенный питательный крем или укрепляющую сыворотку.

Структура сильно вьющихся волос делает их уязвимыми для повреждений. Натуральные завитки предъявляют особые требования к уходу, укладке и распутыванию. Понадобятся дополнительные средства для ухода за этими волосами. Локоны спутываются, и при расчесывании эти волоски быстро ломаются. Щетки с жесткой щетиной губительны для вьющихся волос. Нужна подходящая расческа с широкими зубцами.

Если у вас ломкие или вьющиеся волосы, встретитесь с сухостью. В случае локонов кожному салу и натуральным жирам труднее перемещаться по стержню волоса. Но это было бы необходимо для естественного ухода за всеми волосами от корней до кончиков. Масло жожоба и масло ши идеально подходят для этого, потому что они напоминают структуру наших сальных жиров, вырабатываемых естественным путем.

Возможны трудности при укладке, если их слишком часто мыть, они становятся ломким. Избегайте средств по уходу, содержащих силикон; они придают волосам яркость лишь поверхностно. Специальные процедуры перед мытьем волос воскрешают ломкие волосы, придавая им блеск и увлажнение.

И последнее, но не менее важное: по возможности не мойте поврежденные волосы шампунями, содержащими сульфаты и силикон. Такие ингредиенты дополнительно лишают ваши волосы пигмента. Они становятся тусклыми.